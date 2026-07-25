¿Cómo transcurre la reorganización de los triciclos eléctricos en Sancti Spíritus?

Un servicio que nació torcido, con precios astronómicos en la actualidad, es objeto actualmente de un proceso de legalización en busca de establecer rutas con precios más razonables y evitar ilegalidades

Trasladarse en un triciclo eléctrico hoy en Sancti Spíritus, en la inmensa mayoría de los casos, cuesta una fortuna. La ley de la selva y torceduras desde su nacimiento marcan el día a día de este medio de transporte. Sin embargo, su presencia se ha convertido en imprescindible por constituir una de las pocas alternativas existentes actualmente para trasladarse, dada la aguda escasez de combustible que padece el país.

“Ahora estamos reuniéndonos por municipio con todos los poseedores de triciclos eléctricos para legalizarlos, incluso con algunas flexibilidades; por ejemplo, si el chofer no tiene tres años de experiencia como conductor, se le da un permiso especial hasta que acumule los tres años y después le entregamos una licencia operativa normal”, detalló a Escambray José Lorenzo García, delegado del Ministerio de Transporte en Sancti Spíritus.

Y agregó: “Hoy, la inmensa mayoría están ilegales. A partir del primero de agosto pretendemos comenzar a controlarlos en la vía, con una organización de los triciclos por rutas porque muchas piqueras son también ilegales”.

¿Resulta obligatorio a partir de ahora que todos los triciclos se afilien con Transporte?

No es obligatorio, es voluntario, pero nosotros estamos tratando de persuadirlos para que se incorporen y ponerlos en piqueras. Y, claro, va a haber también la opción de que presten servicio puerta a puerta por solicitud de los clientes y con precios diferenciados.

Pero organizar lo desorganizado debe ser difícil porque esa opción nació bastante enrevesada aquí.

Es muy difícil, pero muchos quieren organizarse y legalizarse porque se les ha explicado que, a partir del primero de agosto, al que esté en la vía sin legalizar, sin la pegatina de permiso especial, se le va a reprimir. Muchos están trabajando, incluso, sin licencia de conducción.

En ningún país del mundo tú puedes estar violando el fisco, sin aportar nada al presupuesto del Estado. La mayoría ni son los dueños de los triciclos. También pueden arrendarlos, bajo una declaración jurada. Eso está permitido, pero vamos a legalizarlo y que tributen al presupuesto del Estado.

Se supone que esta reorganización incida en las tarifas brutales que hoy tienen los triciclos.

Sí, también. Los gobiernos municipales son los que aprobarán las tarifas. Los que nacen en las piqueras tienen que respetar la tarifa que se establezca. Aunque también estando en la piquera, si algún cliente los llama, pueden ir a hacer ese servicio puerta a puerta.