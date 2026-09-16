Destaca Raúl Castro transformación del sistema penitenciario cubano (+video)

Durante el acto político-cultural encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel; el General de Ejército reconoció en su mensaje el trabajo desarrollado por el sistema penitenciario cubano

Ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, dando a conocer mensaje del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, con motivo de los 65 años de la fundación del sistema penitenciario cubano. (Foto: Estudios Revolución)

El líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, destacó la transformación del sistema penitenciario del país, en un mensaje de felicitación enviado con motivo del aniversario 65 de su fundación.

En la misiva, leída durante el acto político-cultural encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el general de Ejército reconoció el trabajo desarrollado durante años “con sacrificio, entrega y dedicación, para transformar el horror que se vivía en las cárceles cubanas antes del triunfo de la Revolución y desarrollar numerosos programas que cambiaron radicalmente esa terrible realidad”.

Dado a conocer por el ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, el mensaje recordó que bajo la guía del Comandante en Jefe Fidel Castro desde 1961 comenzó sustentado en la premisa de que las personas recluidas puedan estudiar, capacitarse, trabajar y reinsertarse en la sociedad con las herramientas necesarias para continuar sus vidas.

«En ese empeño permanente tuvo un impacto especial el programa para convertir las prisiones en escuelas”, destacó el general de Ejército, según una nota divulgada por la Presidencia.

Desde entonces, miles de mujeres y hombres han tenido la oportunidad de continuar estudios y graduarse incluso de la universidad, lo que también repercutió en el bienestar de sus familiares, subrayó.

Añadió que la observancia estricta de las leyes, el respeto a las normas de convivencia, la formación de valores y las prácticas deportivas y culturales han constituido durante décadas la esencia del sistema penitenciario.

Gracias a ello, señala la carta, se ha logrado mantener un clima de estabilidad y orden en los establecimientos del país.

Raúl Castro recordó, además, la labor de los fundadores y de los combatientes caídos en el cumplimiento del deber, e instó a los efectivos actuales a continuar perfeccionando el trabajo diario sobre la base de las premisas legadas por el Comandante en Jefe en su concepto de Revolución: “ser tratado y tratar a los demás como seres humanos”.

El jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, general de Brigada Abelardo Jiménez González, rememoró la lucha de los primeros años de la Revolución para desmantelar el régimen carcelario heredado del capitalismo e instaurar una institución verdaderamente revolucionaria, despojada de los abusos y crímenes del pasado.

Aseguró que, en las complejas circunstancias actuales, los programas educativos que se desarrollan y perfeccionan con la población penal continúan siendo una prioridad del Estado y del Gobierno, y tienen alcance en todos los establecimientos penitenciarios.