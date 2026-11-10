Diálogo entre Rusia, EEUU y Ucrania se centró en nuevo sistema de seguridad en Europa

En estas conversaciones trilaterales también se tratará la solución del conflicto ucraniano como uno de los temas de la amplia agenda

El diálogo prevé su continuidad este miércoles. (Foto: PL)

Las delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania concluyeron este martes la primera jornada de negociaciones en Abu Dabi, informó la cancillería de la nación euroasiática.

Según la comunicación, la reunión comenzó a las 11:12 (hora de Moscú) y se prolongó casi cuatro horas, y al decir de los representantes rusos, el diálogo se centró en las cuestiones clave para la creación de un nuevo sistema de seguridad en Europa.

Abu Dabi acoge los días 10 y 11 de noviembre las conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, donde también se tratará la solución del conflicto ucraniano como uno de los temas de la amplia agenda.

La delegación rusa que participa en las negociaciones trilaterales está encabezada por el asesor presidencial, Vladimir Medinski, e integrada por los viceministros de Exteriores, Mijaíl Galuzin y Serguéi Riabkov; el jefe del servicio de información operativa y contactos internacionales del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), Alexéi Komkov.

Además, está el jefe de la Dirección General del Estado Mayor General, Ígor Kostiukov. El equipo negociador cuenta también con seis expertos.

En lo que va de 2026, los equipos negociadores de Rusia, EEUU y Ucrania han celebrado tres rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano.

Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera y última ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente, Vladimir Putin, son proteger a la población de Donbás de un «genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.