Sancti Spíritus entre las provincias que acogen Festival de Cine Europeo

Con 18 filmes de 16 naciones participantes, la cita se celebra desde el 5 al 15 de noviembre y, por primera vez, extiende sus proyecciones fuera de la capital

Foto: Cartel del evento

Hasta las pantallas espirituanas llega por estos días la novena edición del Festival de Cine Europeo que tiene lugar en Cuba del 5 al 15 de noviembre con una selección de 18 filmes provenientes de 16 de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE).

La cita, organizada por la Delegación de la UE en Cuba, los estados miembros, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y la Cinemateca de Cuba, se enmarca en el Mes de Europa, que abarca del 22 de octubre al 22 de noviembre.

Como principal novedad, el festival se descentraliza por primera vez. Además de las proyecciones en los cines Yara y La Rampa de la capital, el evento llegará a las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín, Las Tunas y Granma.

«Cuba es Cuba, no solo la capital», subrayó el embajador de la UE en Cuba, Jens Urban, quien expresó su orgullo por sacar adelante el proyecto «no obstante las circunstancias». Por su parte, el presidente del Icaic, Alexis Triana, destacó que se vive un «acontecimiento cultural y artístico».

El filme húngaro Sin aire, dirigido por Katalin Moldovai, fue el encargado de inaugurar la muestra. La programación incluye una veintena de títulos contemporáneos como Yuli, de Icíar Bollaín, inspirada en la vida del bailarín Carlos Acosta; Pavo real, tragicomedia satírica del austriaco Bernhard Wenger; y la comedia musical Gloria!, de Margherita Vicario. Para el director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, esta selección «marcada por la diversidad» constituye un verdadero «banquete para el público».

Además de las salas tradicionales, el festival llega a otros espacios alternativos de la capital como La Tizza Films, Cemí ArtLab, El Proyecto y Estudio 50. La cita también incluye un componente de formación que ya arrancó con un taller de guion dirigido a jóvenes creadores, el cual se desarrolla en colaboración con el proyecto Palomas, el Taller Chullima y la realizadora cubana Magda González.

«El propósito es seguir creando espacios de encuentros a través de la cultura», concluyó el embajador Urban.

(Con información de Granma)