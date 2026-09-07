Diorges Escobar y Keyla Leyva a Campeonato Mundial de Gimnasia Artística

Escobar intervendrá el día inaugural en la cuarta subdivisión masculina, mientras Leyva saldrá al escenario en la segunda jornada de competencias, dentro de la tercera subdivisión femenina

Los cubanos Diorges Escobar y Keyla Leyva afrontarán en octubre el exigente Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, donde competirán por plazas individuales en el concurso completo.

La cita, prevista del 17 al 25 de ese mes en el Rotterdam, Países Bajos, reunirá a la élite internacional de la disciplina y marcará el inicio del camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Escobar intervendrá el día inaugural en la cuarta subdivisión masculina, mientras Leyva saldrá al escenario en la segunda jornada de competencias, dentro de la tercera subdivisión femenina.

El espirituano deberá recorrer los seis aparatos del programa masculino, en tanto la joven camagueyana enfrentará los cuatro correspondientes a la rama femenina, con la precisión y el temple como principales aliados.

Para acceder a la final del concurso completo, ambos necesitarán ubicarse entre los 24 mejores de sus respectivas ramas, con un límite de dos gimnastas por país, mientras las finales por aparatos reunirán a los ocho atletas con las puntuaciones más elevadas en cada especialidad.

Aunque ninguno figura entre los principales favoritos, sus resultados recientes alimentan una esperanza que viaja ligera, pero firme, hacia la ciudad neerlandesa.

Leyva conquistó el bronce en las barras asimétricas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con 12.000 puntos y pese a competir únicamente en ese aparato debido a molestias en un tobillo.

Escobar, por su parte, obtuvo el tercer puesto en las barras paralelas del Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, donde recibió 13.700 unidades en la final, después de avanzar con 13.533.

Esos antecedentes representan señales alentadoras, aunque el Mundial elevará considerablemente la exigencia y convertirá cada décima en una frontera entre la permanencia y el salto hacia una final.

Róterdam será el primer evento clasificatorio de la gimnasia artística rumbo a Los Ángeles 2028, pero únicamente concederá boletos olímpicos a los tres mejores equipos de cada rama, posibilidad que Cuba no podrá disputar al presentarse sin conjuntos completos.

Los cupos individuales del concurso completo comenzarán a entregarse en el Mundial de Chengdu 2027, reservado para los ocho mejores gimnastas elegibles del sector masculino y las 14 mejores del femenino, con un máximo de una plaza por país y sin incluir a las naciones que ya hayan clasificado equipos completos.

Por ello, la participación cubana en Róterdam no otorgará directamente boletos olímpicos a Escobar y Leyva, pero sí les permitirá medir sus posibilidades ante la élite, identificar las distancias por cubrir y mantener encendida la preparación hacia las etapas decisivas del ciclo olímpico.