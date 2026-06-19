Espirituano Diorges Escobar en lid panamericana de gimnasia artística

Diorges Escobar lidera el equipo cubano que intervendrá en el Campeonato Panamericano Junior y Senior de Gimnasia Artística de Río de Janeiro, Brasil

El certamen otorga plazas para el Campeonato Mundial de Róterdam y los Juegos Panamericanos de Lima 2027. (Foto: Calixto N. Llanes)

El campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, Diorges Escobar, lidera el equipo cubano que hasta el próximo domingo intervendrá en el Campeonato Panamericano Junior y Senior de Gimnasia Artística de Río de Janeiro, Brasil.

Al espirituano lo acompañan Argenis Castañeda, Darian Ray Rodríguez, Alek Rodríguez y Alain Daniel Torriente, según confirmó a JIT el comisionado nacional de la disciplina, Pedro Pablo Barrios.

La selección de la Isla la integran, además, las muchachas Geidis Reginfo y Keyla Leyva.

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG), el evento otorgará plazas para el Campeonato Mundial de Róterdam 2026 y para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El certamen de América repartirá cinco plazas por equipos en la rama femenina y cuatro en la masculina para la lid mundialista, prevista del 17 al 25 de octubre venidero.

Aquellas naciones que no logren clasificar sus equipos podrán aspirar a boletos individuales por medio del concurso completo (all-around) vía por la cual se disputarán 13 plazas entre las mujeres y 10 entre los hombres.

La escuadra masculina cubana debutará en las pruebas de arzones, anillas, salto, paralelas, barra fija y los ejercicios en el suelo, según el orden de rotación establecido.

Las muchachas, por su parte, comparten el grupo 11, con gimnastas de México y Honduras.

Entre los grandes atractivos del certamen panamericano destaca el regreso de la campeona olímpica y mundial, la brasileña Rebeca Andrade, quien volverá a competir ante su público en una de las citas más importantes del calendario continental de este deporte.