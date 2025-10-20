Gimnasta espirituano insatisfecho con su actuación en el Mundial

En barras paralelas marcó el mejor resultado de Diorges en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. (Foto: Jit)

La nota conseguida en barras paralelas marcó hoy el mejor resultado del cubano Diorges Escobar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Yakarta 2025, que reúne en Indonesia a la mayoría de las estrellas de la actualidad.

Realmente el espirituano no estuvo a la altura de lo esperado. Aunque su total de 12.033 puntos en las paralelas fue el de mayor nivel entre los cinco aparatos que ejecutó, esperaba un desempeño más satisfactorio.

Así lo comentó desde la sede el propio Diorges, quien también comentó que se lastimó un pie durante la ejecución de uno de los cinco aparatos en que se presentó.

«No fue una buena competencia y de verdad que no estoy para nada de acuerdo con la forma en que ejecuté mis programas», confesó con sinceridad y seguro de que los análisis con su entrenador arrojarán algunos otros detalles de las causas.

El campeón del all around en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y medallista en manos libres en la Copa Mundial de El Cairo completó sus actuaciones ahora con 11.833 en el salto, idénticos 11.466 en barra fija y arzones, y discreto 8.433 en ejercicios en el suelo.

Contradictoriamente era ese el programa en que centraban sus mayores esperanzas de sobresalir. «Su piso es de nivel mundial, no esperábamos una ejecución con esa calificación», dijo por su parte el comisionado nacional Pedro Pablo Barrios.

Diorges y su entrenador también aprovecharon el certamen para observar a los posibles rivales de la próxima cita centrocaribeña, que se presume será muy complicada y como ejemplo pueden mencionarse desde ahora varias actuaciones de quienes tomarán protagonismo en Santo Domingo 2026.

Uno de esos casos, el del colombiano Ángel Barajas, ubicado cuarto este domingo entre los máximos acumuladores con total de 80.664. Por delante de él solo se situaron el japonés Daiki Hashimoto (83.065), suizo Noe Sifert (82.499) y el ruso que compite con bandera neutral Daniel Marinov (81.932).

Los mexicanos Mario Rojas (72.866) y José Díaz (71.765) fueron otros de la región que completaron los seis programas y finalizaron en los puestos 24 y 28, respectivamente. Aunque esos son totales que Diorges supera cuando está en plenitud de forma.

Vale aclarar que todavía faltan por ejecutarse las subdivisiones siete y ocho de los hombres, por lo que los puestos todavía no son definitivos.

Eso está programado para la mañana de este lunes y en la tarde comenzará la competición entre las muchachas con las tres primeras subdivisiones y el miércoles se completará el programa para ellas.