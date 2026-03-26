Director de termoeléctrica Diez de Octubre: La decisión más riesgosa de su vida

Jorge Luis Maceira Esteva, ingeniero mecánico de formación y director general de la Central Termoeléctrica Diez de Octubre desde 2023, es hijo de Nuevitas

Foto: Gobierno Provincial en Facebook

En Nuevitas, Camagüey, donde el mar abraza la industria, hay un hombre al que todos llaman simplemente “Maceira”. No es solo por la cercanía, sino por el respeto profundo que inspira. Jorge Luis Maceira Esteva, ingeniero mecánico de formación y director general de la Central Termoeléctrica Diez de Octubre desde 2023, es hijo de ese pueblo. Y como buen hijo, cuando su casa está en apuros, no duda en poner el cuerpo.

Su historia podría ser la de un ingeniero exitoso que escaló posiciones desde su graduación en 2006. Pero en la noche de ayer domingo, Maceira escribió una página distinta: la de un líder dispuesto a cruzar la línea del deber para mantener el sistema eléctrico en la zona oriental del país.

Nos enfrentábamos a la caída total del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y Oriente necesitaba con urgencia la generación de la Unidad No. 6 para restablecer la estabilidad. Pero había un obstáculo casi insalvable: la caldera de esta unidad aún no había terminado su proceso de enfriamiento. Las temperaturas en su interior aún eran altísimas, solo para que se tenga una idea, en condiciones normales de operación superan los 400 grados.

El tiempo no daba espera. La estrategia para recuperar el oriente del país dependía de esa soldadura.

Fue entonces cuando el director Maceira tomó la decisión más riesgosa de su carrera. Sin esperar a que las temperaturas descendieran a los niveles establecidos, ingresó a la caldera para realizar la soldadura que permitiría iniciar el calentamiento y, finalmente, el arranque de la unidad.

No fue un acto de imprudencia; fue un acto de amor por su central, por su pueblo y por la misión que le ha sido encomendada. Fue la acción estratégica de un hombre que entendió que debía actuar con rapidez ante una situación como esta.

En la mañana de ayer, gracias a esa valentía, la Unidad 6 se incorporó al sistema. Las luces volvieron a encenderse no solo por la pericia técnica de un ingeniero, sino por el coraje humano de un director que no pidió a nadie que hiciera lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer.

Maceira es ingeniero mecánico. Pero anoche fue mucho más que eso: fue el soldado que entró al infierno para asegurar la estabilidad del Sistema Eléctrico en la Zona Oriental del país.

Ante las dificultades impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero, seguimos demostrando que nuestros hombres y mujeres están hechos de acero. Porque cuando escasean los recursos, sobran el talento, la entrega y el corazón. Sobran los «Maceira».