Ecuador: Revolución Ciudadana denuncia falta de garantías

La RC consideró que, cuando la justicia renuncia a proteger la democracia, deja de actuar como contrapeso del poder y pasa a formar parte del problema

La RC está suspendida por una medida cautelar de nueve meses.

Las Revolución Ciudadana (RC) afirmó este miércoles que la decisión de la Corte Constitucional de rechazar una acción de protección para el movimiento, suspendido temporalmente, confirma la inexistencia de garantías para los derechos políticos en Ecuador.

En un comunicado, la principal fuerza opositora sostuvo que el máximo órgano de control constitucional «optó por cerrar sus puertas» y negó a millones de ecuatorianos el acceso a una justicia efectiva al rechazar el recurso presentado para revertir la suspensión de la organización.

La RC subrayó que permanece «proscrita mediante una sanción ilegal impuesta sin sentencia ejecutoriada» y consideró que, cuando la justicia renuncia a proteger la democracia, deja de actuar como contrapeso del poder y pasa a formar parte del problema.

Asimismo, el partido anunció que continuará denunciando las que calificó como permanentes violaciones a la democracia y a los derechos humanos, al tiempo que sostuvo que Ecuador atraviesa una situación crítica en materia de Estado de derecho.

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador y líder de la organización política opositora, también cuestionó la decisión de la Corte Constitucional y calificó de «escandalosa» la suspensión de la RC.

A través de la red social X, el exmandatario afirmó que suspender al principal partido político «sin ley, sin hechos, sin información» constituye un hecho propio de «las más burdas dictaduras» y acusó al Gobierno de ejercer presiones sobre los jueces del máximo tribunal.

La RC está suspendida por una medida cautelar de nueve meses dictada en marzo pasado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

El magistrado falló contra el partido correísta tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado, que investiga a la RC y algunas de sus principales figuras por presunto lavado de activos y delincuencia organizada relacionada con el caso Caja Chica.

La pesquisa está relacionada con supuesto ingreso irregular de fondos ilícitos provenientes de Venezuela para financiar la campaña presidencial del año 2023, algo que los dirigentes de la RC niegan.

La suspensión complica la participación del movimiento en las venideras elecciones locales, adelantadas para el 29 de noviembre próximo, comicios en los que los representantes de la RC se postularán bajo el auspicio del movimiento Amigo, según informaron los líderes, aunque las alianzas aún están en negociación.