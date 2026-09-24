EEUU: Gobierno opuesto a prisión domiciliaria para Cilia Flores

Hace dos semanas, su defensa solicitó el traslado a una residencia privada bajo un régimen de estricta vigilancia, en atención a sus problemas de salud

El pedido de prisión domiciliaria para Cilia Flores obedecía a razones de salud. (Foto: PL)

El Gobierno estadounidense, mediante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, rechazó un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud para la diputada venezolana Cilia Flores, recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La parte fiscal argumentó que Flores -secuestrada el pasado 3 de enero junto a su esposo, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un ataque de fuerzas militares de Estados Unidos- presenta “un riesgo extremo de fuga” y “un peligro para la comunidad”, según divulgaron este jueves medios locales.

Hace dos semanas, su defensa solicitó al juez federal Alvin K. Hellerstein el traslado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra, a una residencia privada bajo un régimen de estricta vigilancia, en atención a los problemas de salud que describieron, sobre los cuales la fiscalía indicó que el argumento “carece de fundamento”.

La representación legal de Flores tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar su respuesta y el juez Hellerstein fijó una audiencia sobre el tema para el próximo 8 de octubre.

El cuestionado proceso contra Maduro y Flores está en fase previa al juicio, programado para su inicio el 1 de junio de 2027. Ambos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan (asociados a narcotráfico).

A la 1:58 a.m., mientras Venezuela dormía en aquella madrugada del 3 de enero, misiles estadounidenses embistieron urbanismos de población civil y zonas militares en Fuerte Tiuna, Caracas; Miranda, Aragua y La Guaira. La agresión dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 cubanos.