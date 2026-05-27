EEUU oculta cifras reales de bajas en guerra con Irán

El Pentágono ha ocultado las cifras reales de muertos y heridos de las fuerzas de EE.UU. en la guerra contra Irán, revela un medio estadounidense

Soldados de EE.UU. trasladan un féretro que contiene los restos de un militar muerto en un ataque de Irán contra un centro de mando en Kuwait. (Foto: Internet)

En un informe publicado el martes, la revista The Intercept afirmó que las bajas son mucho mayores que las cifras oficiales anunciadas, y que cientos de casos no han sido registrados en el sistema oficial.

Informó que, según las cifras oficiales del Departamento de Guerra (el Pentágono), el número total de muertos y heridos de las tropas estadounidenses ha alcanzado 423 personas, y que en comparación con las cifras anunciadas el viernes, se han registrado tres nuevos heridos.

Al respecto, sostuvo que sus investigaciones muestran que las cifras oficiales del Pentágono son significativamente menores que la realidad, y que un funcionario estadounidense calificó este hecho como resultado de un “encubrimiento de las bajas”.

Según este informe, el sistema oficial de registro de bajas del Departamento de Guerra de Estados Unidos, conocido como DCAS, no ha incluido en sus estadísticas cientos de casos ya conocidos.

En este contexto se refirió al caso de Sorfeli Davious, un oficial de comunicaciones de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, quien murió en marzo en un campamento en Kuwait, pero su sombre aún no figura en la lista oficial de fallecidos del Pentágono; aunque su muerte ya había sido confirmada por las autoridades estadounidenses.

The Intercept también informó que las cifras oficiales del Pentágono no incluyen a más de 200 marineros estadounidenses que sufrieron problemas respiratorios y lesiones tras un incendio en el portaaviones USS Gerald R. Ford, subrayando que estos casos no han sido contabilizados como bajas.

Remarcó, asimismo, que otro marinero resultó herido en el portaaviones USS Abraham Lincoln durante la guerra contra Irán, pero su nombre tampoco aparece en las estadísticas oficiales.

El informe hizo hincapié en que, en el momento del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos el 8 de abril, el número de muertos y heridos estadounidenses era de 385, pero a pesar de la reducción relativa de los combates, esta cifra aumentó gradualmente hasta 428.

La revista también señaló que el Pentágono, el 21 de abril, sin ninguna explicación pública, redujo el número de militares heridos en 15, y disminuyó el total de bajas de 428 a 413.

De este modo, puso en entredicho un informe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), en el que declaró que 13 militares estadounidenses murieron en la intervención militar contra Irán, y que otro militar falleció debido a una ‘condición médica no relacionada con el combate’.

El medio estadounidense recalcó que el Pentágono lleva semanas sin responder a las preguntas sobre por qué los heridos y enfermos no militares no han sido incluidos en las estadísticas oficiales de bajas.

El 28 de febrero, la agresión criminal estadounidense-israelí contra Irán comenzó con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Las fuerzas iraníes respondieron lanzando un centenar de operaciones con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en toda la región.