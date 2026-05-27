Seguimiento a la hipertensión arterial: prioridad en Yaguajay

El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del territorio desarrolló diversas iniciativas como parte de la jornada nacional de control de la enfermedad

En diversos puntos del territorio se realizaron pesquisas de hipertensión arterial.

En Yaguajay cerca del 45 por ciento del adulto joven es hipertenso. Tal cifra se corroboró en días recientes cuando el Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del territorio se sumó a la jornada nacional sobre la Hipertensión Arterial (HTA), estrategia que intentó sensibilizar a la población sobre la necesidad de ver esta enfermedad como factor de riesgo de otras.

Así lo explicó a Escambray Lorgis Cruz García, director de la referida institución del norte espirituano, quien precisóque hasta los colectivos laborales de la zona llegaron trabajadores de la entidad para realizar pesquisas y, por ende, perfeccionar el Programa de HTA, diseñado para una mejor atención a este tipo de paciente.

Las iniciativas desplegadas como parte de esta jornada, dijo, apostaron por concientizar a las personas sobre la importancia del diagnóstico precoz de esta patología, debido a su comportamiento silencioso, y de velar por el estado de compensación o control de la misma.

Cruz García puntualizó que en la docencia de los Equipos y Grupos Básicos de Trabajo se insistió en la toma de la presión arterial en la posición correcta, y en la medición del riesgo cardiovascular global.

El director del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Yaguajay destacó que esta jornada nacional sobre la Hipertensión Arterial instó a mantener cifras reconocidas como normales en la población hipertensa, y a tratar que el debut de nuevos pacientes sea a través del diagnóstico precoz.

A esta campaña se sumaron los departamentos de Promoción para la Salud y de Enfermedades no Transmisibles, entre otros, liderados por el gremio de la Salud en la geografía yaguajayense.