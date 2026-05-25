Guerra con Irán elevaría en miles de millones los intereses de deuda de EE.UU.

De acuerdo con un informe publicado por el Financial Times (FT), los contribuyentes estadounidenses podrían verse obligados a pagar miles de millones de dólares en intereses adicionales debido a la agresión ilegal y no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen elevados

Manifestantes rechazan guerra de EE.UU. contra Irán y ondean una bandera iraní mientras se congregan frente a la Casa Blanca, en Washington, junio de 2025. (Foto: Internet)

La guerra contra Irán podría costarles caro a los contribuyentes estadounidenses, ya que el temor de los inversores al aumento de la inflación incrementa la deuda de Washington.

De acuerdo con un informe publicado por el Financial Times (FT), los contribuyentes estadounidenses podrían verse obligados a pagar miles de millones de dólares en intereses adicionales debido a la agresión ilegal y no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen elevados.

El informe explica que “los costos de endeudamiento del gobierno han alcanzado sus niveles más altos desde 2007 en la duodécima semana de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, debido a que los inversores han vendido deuda estatal anticipándose a una mayor inflación”.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado, se sitúa en el 4,58%, frente al 4% previo al inicio de la guerra, y 0,45 puntos porcentuales por encima del 4,13% establecido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el organismo de control fiscal federal, en febrero de 2026, añade el informe.

FT reveló que el rendimiento del bono a 10 años se encuentra en su nivel más alto desde enero de 2025, mientras que el del bono del Tesoro a 30 años alcanzó su nivel más alto desde julio de 2007.

Según cálculos del FT basados ​​en los modelos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un rendimiento del 4,58 % durante los cuatro meses restantes del actual año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre, añadiría alrededor de 8 000 millones de dólares a los pagos de intereses.



Si el rendimiento del bono a 10 años se mantuviera en el 4,58 % durante todo el año fiscal 2027, esto supondría un aumento de

algo más de 30 000 millones de dólares en la factura de intereses de Estados Unidos.

“Los rendimientos suben cuando los precios bajan. Las proyecciones base de la CBO ya mostraban que los pagos de intereses se duplicarían con creces, pasando de 1 billón de dólares (o el 3,3 % del PIB proyectado) en 2026 a 2,1 billones de dólares (o el 4,6 % del PIB) en 2036, debido a la expectativa de que los legisladores estadounidenses lograrían pocos avances en la reducción del creciente déficit”, agrega el informe.

FT mencionaba que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había afirmado que las proyecciones de la CBO subestimaban la capacidad de crecimiento de la economía estadounidense bajo las políticas del presidente, Donald Trump, ya que un mayor crecimiento reduciría la carga de intereses para los contribuyentes estadounidenses.

Sin embargo, los inversores temen que el aumento de los rendimientos a largo plazo se convierta en una profecía autocumplida, ya que el aumento de los costos de endeudamiento obligaría a los gobiernos a endeudarse aún más para hacer frente a la creciente deuda, señalaba el informe.

“Seguimos en una senda de endeudamiento que continúa en aumento y, de esa manera, se crea un círculo vicioso, y eso es precisamente lo que los mercados están empezando a percibir”, afirmó William Campbell, gestor de cartera de DoubleLine Investment Firm, quien señaló que la voluntad política para abordar el déficit es inexistente.

Según el informe, el fuerte aumento de los tipos de interés a largo plazo ya ha disparado los tipos hipotecarios y se materializó en una emisión de deuda a 30 años con una rentabilidad del 5%, la primera desde 2007.

“La subasta se celebró poco después de que Estados Unidos informara de que la inflación de los precios al productor había subido al 6% en abril, su nivel más alto en cuatro años”, agrega el informe.

El repunte de los precios al productor indica que los consumidores estadounidenses se enfrentarán a un aumento de los precios en los próximos meses, advirtió el FT.



El informe señaló que, en respuesta a estos datos, los inversores elevaron las expectativas del mercado sobre la inflación en un año por encima del 4%, lo que desencadenó la venta masiva de bonos que se ha prolongado durante esta semana.

“Los temores inflacionistas se han visto exacerbados por la percepción en Wall Street de que la Reserva Federal podría no estar suficientemente preparada para subir los tipos de interés si fuera necesario”, detalla el informe.

En su última reunión, la Reserva Federal mantuvo su “tendencia a la flexibilización monetaria” a pesar del aumento del 50% en los precios del petróleo, aunque tres presidentes de la Reserva Federal discreparon de esta postura, concluyó el informe.

La agresión estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes.

Las Fuerzas Armadas iraníes y los movimientos de Resistencia islámica en toda la región respondieron lanzando diariamente ataques con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en la región.

Además, Irán tomó represalias cerrando el estrecho de Ormuz —estratégica ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial—, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

Además de los costos de reconstrucción y reemplazo, se estima que la guerra le costó a Washington entre 40 000 y 50 000 millones de dólares.

Mientras tanto, los economistas afirman que el coste económico de las restricciones provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz podría alcanzar cifras astronómicas.