EEUU: Popularidad de Trump en caída camino a elecciones intermedias

El gobernante republicano cuenta con una desaprobación del 59 por ciento (36 por ciento de los entrevistados lo apoyan) y el balance neto es de -23 puntos si se comparan los números actuales con los del 20 de enero de 2025

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. (Foto: EFE)

La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está hoy en su mejor momento, al menos es lo que arrojan los tanteos de opinión a tres meses de las elecciones de mitad de mandato.

La fuerte caída en la aceptación de Trump muestra quizás un escenario político más complicado que el que recibió cuando inició su segundo periodo en la Casa Blanca, arropado entonces por la promesa de una Era de Oro para el país con su regreso al Despacho Oval.

Sin embargo, una encuesta de Civiqs, basada en más de 120 mil respuestas de votantes registrados, plantea una aprobación negativa hacia Trump en todos los estados considerados clave para definir el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

Datos analizados por Newsweek indican que el gobernante republicano cuenta con una desaprobación del 59 por ciento (36 por ciento de los entrevistados lo apoyan) y el balance neto es de -23 puntos si se comparan los números actuales con los del 20 de enero de 2025, cuando asumió el poder como el 47 Presidente.

Los llamados estados bisagra dan señales de alerta para los republicanos. De acuerdo con el estudio de opinión, el saldo es negativo en cuanto a la aceptación de Trump en Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin, Florida y Ohio.

Varios de esos territorios exhibían una evaluación positiva o equilibrada cuando comenzó la actual administración, pero los indicadores favorables fueron deteriorándose en los últimos meses.

El mandatario además va en caída en estados que, por tradición, votan por el Partido Republicano; en especial, las peores estadísticas se registraron en lugares donde el actual ocupante de la mansión ejecutiva ha contado históricamente con amplio respaldo.

Entre los descensos más pronunciados aparecen Kentucky, Wyoming, Oklahoma, Idaho y Tennessee.

Tal comportamiento de las estadísticas subrayó que los votantes jóvenes e independientes son una especie de talón de Aquiles para Trump en estos momentos. La encuesta enfatizó que, en el grupo demográfico de electores de 18 a 34 años, el 72 por ciento desaprueba su gestión.

Mientras que, en el caso de los independientes, el respaldo es apenas del 28 por ciento, o visto de otra manera, el rechazo es del 64 por ciento, a tono con los datos recolectados.

En el campo de las mujeres Trump también perdió terreno. El 65 por ciento de las féminas lo desaprueba y 30 por ciento está a favor de su gestión, pero entre los hombres la diferencia es más estrecha.

Para las elecciones de medio término que se avecinan (3 de noviembre), los republicanos estarán a la defensiva: intentarán mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado, donde son mayoría; entretanto, los demócratas tratarán de romper ese muro de sus oponentes políticos en el Capitolio.

Justo la víspera, los votantes demócratas en Michigan decidieron en unas elecciones primarias al Senado que se han convertido en la prueba más importante del año para el electorado del partido, señalan observadores.

El progresista exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed derrotó a la representante Haley Stevens en una reñida contienda. Tal resultado le permitirá desafiar en noviembre al exrepresentante republicano Mike Rogers, quien obtuvo fácil su nominación este martes.

La victoria de El-Sayed constituye un importante avance para el ala progresista del Partido Demócrata en el Medio Oeste de cara a la próxima cita en las urnas.

Conservar el escaño, actualmente en manos del senador Gary Peters, que se retira, será crucial en las aspiraciones de los demócratas de obtener las cuatro butacas adicionales que les urgen para hacerse de la mayoría en la Cámara Alta.

Los resultados que se obtengan a la vuelta de unos meses serán determinantes para el resto del mandato de Trump hasta enero de 2029. Sin dudas, el cumplimiento de su agenda dependerá de cómo quede configurado el Congreso.