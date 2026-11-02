EEUU registra casi 55 millones de votos anticipados

Para esta ocasión se observa una amplia movilización del electorado latino que después de ser crucial en la victoria de Trump en noviembre de 2024 está inclinándose hacia el lado demócrata

Cerca de 55 millones de personas votaron hasta hoy de forma anticipada en Estados Unidos para las elecciones de mitad de mandato de mañana, que auguran fuertes pérdidas para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano.

“Todos tenemos que salir a votar”, expresó a Prensa Latina Amanda Saunders, afroamericana residente en Washintong y votante demócrata.

“Si me preguntas por qué voto, pues mi respuesta es simple: los precios en los supermercados y la inflación que estamos viviendo ahora mismo son como una depresión silenciosa para nosotros”.

Para cambiar el ritmo de las cosas ahora mismo en la economía y en el gobierno -dijo Saunders- hay que salir a votar. “Yo hice ya”, subrayó.

Según las estadísticas, este año el voto anticipado alcanza números récord. Supera los 46 millones registrados antes de los comicios de 2022 y muestran un aumento de la participación de manera presencial.

El Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida reveló que existe un aumento de la participación previo a la jornada electoral, con más de la mitad de las papeletas emitidas de manera presencial.

Del total contabilizado, más de 28 millones 133 mil votos fueron depositados en centros habilitados, mientras que el resto son papeletas enviadas por correo y devueltas a las autoridades electorales.

Tal incremento ocurre en una contienda que definirá la composición del Congreso federal y lo que sucederá durante la segunda mitad de este mandato de Trump.

Para esta ocasión se observa una amplia movilización del electorado latino que después de ser crucial en la victoria de Trump en noviembre de 2024 está inclinándose hacia el lado demócrata.

Citada en la prensa local, la presidenta de la organización Voto Latino, María Teresa Kumar, describió el alcance de esta participación durante una conferencia virtual.

«No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que Voto Latino venía pronosticando. Los votantes latinos están acudiendo a sufragar de forma anticipada porque saben exactamente lo que está en juego: no es un debate abstracto, es absolutamente personal», advirtió.

A menos de 24 horas de que arranquen los comicios intermedios, el mercado de predicciones más grande del mundo, Polymarket, señala que existe un 95 por ciento de posibilidades de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes y da apenas seis por ciento a los republicanos de retener su control.

El augurio también es que los demócratas podrían obtener el Senado (72 por ciento) frente a un 28 por ciento los republicanos.

Durante las elecciones de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara Baja y 35 de los 100 de la Cámara Alta. También se elegirán 36 gobernadores en igual cantidad de estados, así como en tres territorios.

Además, los votantes definirán durante la jornada de este martes otras autoridades locales y estatales.

Trump matizó ahora el tema de «la edad de oro de Estados Unidos». Según el presidente ahora está a la vuelta de la esquina.

«¡LA INFLACIÓN BAJÓ MUCHO BAJO EL GOBIERNO DE ‘TRUMP’! ¡LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS AUMENTARON MUCHO! La edad de oro de Estados Unidos está por llegar», escribió su red Truth Social la madrugada del viernes.

Este 3 de noviembre, cerca de 250 millones de electores en Estados Unidos están convocados a decidir la próxima mayoría en el Capitolio. Falta poco para conocer los resultados.