«Casa propia» para el universo de Quino

La provincia argentina de Mendoza inauguró el Espacio Cultural Quino, un centro permanente dedicado a la obra y la memoria del creador de Mafalda, con su estudio reconstruido y once salas de exposición

El centro cuenta con once salas, entre ellas una dedicada específicamente a los personajes y temas de Mafalda.

Este fin de semana la provincia argentina de Mendoza abrió al público el Espacio Cultural Quino, el primer centro permanente dedicado íntegramente a la obra y el legado del historietista Joaquín Salvador Lavado Tejón, universalmente conocido como Quino, creador de Mafalda.

El proyecto, impulsado por el gobierno provincial en colaboración con la familia del artista, ocupa el histórico edificio de la antigua Escuela Mitre, en la Avenida San Martín 22 de la capital mendocina, y permanecerá abierto de martes a domingo y feriados, de 9:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita mediante reserva hasta el próximo 8 de noviembre.

Uno de los atractivos centrales del espacio es la reconstrucción del estudio que Quino mantuvo durante décadas en Buenos Aires. La mesa de dibujo, las lámparas, las herramientas de trabajo, su biblioteca personal y diversos objetos privados fueron trasladados en su conjunto a Mendoza para ser exhibidos como un «estudio expandido», permitiendo al visitante asomarse al escenario cotidiano donde nacieron sus viñetas.

La curadora Marcela Furlani señaló que este espacio busca mostrar la «rigurosidad de su trabajo, su mirada humanista y su generosidad».

El centro cuenta con 11 salas, entre ellas una dedicada específicamente a los personajes y temas de Mafalda, una sala de exposiciones temporales que lleva el nombre de Alicia Colombo —esposa del artista— y una galería ambiental centrada en su obra de preocupación ecológica. La muestra no se limita a la célebre tira protagonizada por la niña inquisitiva, sino que abarca también su producción humorística anterior y posterior, atravesada por temas como la crítica al poder, la desigualdad social, la guerra y el consumismo.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó que Quino forma parte de una generación dorada de artistas mendocinos junto a Carlos Alonso y Julio Le Parc, y subrayó que el espacio «no debe ser solo un lugar de conservación de la memoria, sino una plataforma de diálogo entre el humor gráfico y las nuevas generaciones de lectores, creadores y educadores».

Según la información oficial, el centro desarrollará visitas escolares, talleres y actividades educativas dirigidas a distintos públicos, con el propósito de convertir el «espíritu crítico y la creatividad lúdica» de Quino en una práctica cultural sostenida.

Quino falleció en Mendoza el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años. Sin hijos, su legado es administrado por sus sobrinos, quienes facilitaron en calidad de préstamo numerosos originales y objetos personales para la conformación del acervo.

Para los lectores cubanos, el autor no resulta un desconocido: sus viñetas circularon durante décadas en múltiples ediciones en español por toda América Latina, y las preguntas de Mafalda sobre la paz, la justicia y la mirada infantil siguen dialogando con los debates sociales que ocupan a la región.

La apertura de este espacio en su tierra natal constituye, sin dudas, un acontecimiento cultural de alcance continental.