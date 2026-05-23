El dechado de Laminados Concepción (+fotos)

Con un sustento innovador, la pequeña empresa privada cabaiguanense sustituye importaciones y contribuye a mantener el prestigio del tabaco cubano en el mundo

Este emprendimiento contribuye a mantener el prestigio del tabaco cubano en el mundo. (Foto: Yosdany Morejón)

Durante los últimos años, los Proyectos de Desarrollo Local se han convertido en Sancti Spíritus en una bujía para impulsar, al menos modestamente y hasta cierto punto, el progreso del territorio. Entre estas iniciativas, algunas despuntan como un verdadero dechado de emprendimiento sabio y próspero que merece multiplicación.

En esa lista, Laminados Concepción merece punto y aparte por su novedad, solidez y seriedad. La idea comenzó a concretarse a inicios de 2022 con un sustento innovador mantenido hasta hoy para prestigiar la excelencia y la reputación bien ganada del tabaco cubano en el mercado internacional.

Esta iniciativa familiar, que nació como un proyecto de desarrollo local, hace unos meses transitó —sin traumas ni transformaciones esenciales—, hacia una mipyme o pequeña empresa privada.

Ubicada en la comunidad de Perico, en el municipio de Cabaiguán, la entidad mantiene su producto estrella: las tablas laminadas entrecamadas de cedro para los envases del tabaco exportable, con el cual sustituyen importaciones.

Laminados Concepción nace del sentido innovador de sus creadores. (Foto: Yosdany Morejón)

En estos momentos, ya fabrican alrededor 1.2 millones de esas unidades, cifra que representa la mitad de la demanda total del país. Además, han diversificado sus ofertas con la elaboración de láminas más finas para envolver el producto, con volúmenes que igualmente satisfacen la mitad de las necesidades nacionales.

A ello suman el ciento por ciento de los calzos de cedro requeridos para estos propios envases; todo lo cual, en general, aporta al país casi un millón de dólares por concepto de sustitución de importaciones.

Como parte de la multiplicación y variedad de sus producciones, esta mipyme también ha concretado un encadenamiento productivo con la Empresa Labiofam para aprovechar sus desechos de madera en la elaboración de Cedro Vida, una loción analgésica y antiinflamatoria.

Igualmente, comercializan a pequeña escala en las ferias expositivas encendedores para puros en sus estuches originales; envases para tabaco, ron y café, entre otras exclusividades obtenidas a partir de los residuos de la madera.

Pero, la pequeña industria cabaiguanense no se ha quedado solo en ese espectro, sino que también ha enrumbado hacia el sector de la salud pública: ya concluyeron la fase de prueba para la futura producción de depresores linguales, aplicadores y espátulas.

La Mipyme ha generado más de una decena de empleos en la comunidad.

Estos instrumentales, de amplio uso en los centros sanitarios, actualmente escasean porque solo es posible adquirirlos a elevados precios en el mercado internacional. Su fabricación depende ahora de la importación de determinadas maquinarias específicas, para lo cual aún no cuentan con suficiente presupuesto.

Con menos de una veintena de trabajadores, esta iniciativa mantiene nexos contractuales con la Empresa Forestal de Sancti Spíritus y con el sector campesino para la adquisición de la madera que utiliza en sus procesos; entre tanto, comercializa los surtidos a través de la Empresa de Envases para el Tabaco ARCA.

Como todas las entidades estatales y privadas de la isla hoy, esta planta enfrenta obstáculos para concretar sus producciones y desarrollarse: el déficit de generación eléctrica, la escasez de combustible, burocracias innecesarias y el nulo acceso a la divisa para concretar operaciones financieras internacionales, con vistas a adquirir materia prima y maquinaria.

Ante estos impedimentos tampoco se cruzan de brazos y ya iniciaron una inversión para poner paneles solares, contrataron un asesor jurídico propio y mantienen intercambios con un proyecto internacional financiado por Italia en busca de algún financiamiento en divisa.

En tiempos difíciles como los actuales, la contribución social de esta mipyme se ha manifestado en el arreglo de algunas calles y la instalación del servicio de agua potable en su localidad. Además, ha generado empleos y contribuido al desarrollo económico local, con prácticas sostenibles y responsables que garantizan el respeto al medio ambiente.

Laminados Concepción ha participado en varias ferias nacionales y recibido importantes premios y reconocimientos, que acuñan el alcance del desarrollo territorial a través de soluciones sustentadas en resultados innovadores.