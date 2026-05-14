Espirituanos protagonizan homenaje al campesinado cubano (+fotos y video)

El Presidente Miguel Díaz-Canel condecoró al espirituano Félix Álvarez Jiménez como Héroe del Trabajo y a otros campesinos con la Orden 17 de Mayo, en un encuentro previo al Día del Campesino

El campesino espirituano recibe de manos de Díaz-Canel el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. (Fotos: Granma y Presidencia Cuba)

En un intercambio donde se fundieron la franqueza del surco y el reconocimiento a décadas de entrega, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez impuso este martes la Estrella de Oro de Héroe del Trabajo al campesino Félix Álvarez Jiménez, socio de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Niceto Pérez, de Cabaiguán.

Junto al también cabaiguanense Noel Torres Perdomo, pusieron el acento de Sancti Spíritus en la cita del primer mandatario con un centenar de campesinos, cooperativistas y cuadros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

“A nosotros nos honra tener este espacio, hoy ustedes están en uno de los escenarios donde más se defiende a la Revolución”, afirmó el Jefe de Estado al recibir a los hombres y mujeres de campo en el Salón de Protocolo El Laguito, pocos días antes de conmemorar el Día del Campesino Cubano, el aniversario 67 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y los 65 años de fundación de la ANAP.

El diálogo, presidido además por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa —todos miembros del Buró Político— y el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, permitió escuchar cómo los productores sortean el recrudecido bloqueo estadounidense y el cerco energético. Rogelio Ortúzar, Héroe del Trabajo pinareño, narró la reconversión de su finca hacia el riego solar y el transporte con triciclos eléctricos; Marta González Jorge mostró una hectárea capitalina libre de químicos; y la cooperativa 26 de Julio, de Cienfuegos, relató la creación de una casita infantil para madres trabajadoras.

Desde Cabaiguán llegó una voz que encarnó la diversificación del agro espirituano. Noel Torres Perdomo explicó ante el Presidente cómo mantiene una finca que asegura cosecha de plátano durante todo el año, ejemplo del compromiso que no descansa para poner alimentos en la mesa del pueblo. Su testimonio se sumó al de otros productores que vinculan ciencia e innovación con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para lograr simientes de maíz transgénico, y al de cooperativas que ya exportan para adquirir combustible e insumos.

Díaz-Canel calificó la política de Washington como “una agresión multidimensional” —ideológica, cultural, mediática y de guerra económica— y recordó las más de 240 medidas impuestas desde 2019, además del cerco energético declarado el 29 de enero pasado. “El bloqueo se extraterritorializa y afecta con carácter retroactivo a cualquier entidad que tenga relaciones con Cuba. Nosotros somos un país de paz, pero el ejemplo que representamos molesta al imperio”, subrayó. A renglón seguido, convocó a multiplicar las buenas experiencias, a eliminar trabas burocráticas y a que los campesinos se sumen a revolucionar sus comunidades de la mano de la UJC, el Poder Popular y los sindicatos.

ESPIRITUANOS CON LOS MÁS ALTOS LAUROS

Al término del debate, Díaz-Canel colocó personalmente el broche de la bandera cubana y la estrella dorada que acreditan el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba en el pecho de tres hombres. Uno de ellos fue el productor Félix Álvarez Jiménez. Junto a él, fueron reconocidos Adolfo Alvarado Esquijaroza y Fernando Ravelo Jaime.

Seguidamente, el mandatario impuso la Orden 17 de Mayo a Juan José Cordero Díaz, Edelio Mederos Castro y Lorenzo González Esquivel.

La Medalla Romárico Cordero fue conferida a 40 asociados, mientras la Distinción Antero Regalado alcanzó a 150 campesinos y cuadros; 38 de ellos la recibieron en el acto. En nombre de la ANAP, Yamila Sarduy Martínez, miembro del Buró Nacional, denunció la mentira y la perversidad del injusto bloqueo que pretende rendir a la nación soberana.

Como cierre, se presentó el libro “Fidel, la ANAP y el campesinado cubano”, compilación de más de 700 páginas del historiador Elier Ramírez Cañedo. Díaz-Canel aseguró que mantendrá el vínculo directo con los hombres y mujeres del campo. “La Revolución no está de brazos cruzados —concluyó—. Con ustedes, el campesinado cubano, seguiremos buscando soluciones, defendiendo la paz y garantizando el sustento del pueblo”.

Este jueves, la CPA Juan González, de Cabaiguán, acogerá la celebración del acto, donde el movimiento cooperativo y campesino del territorio celebrará la condición de Destacada, obtenida en la emulación por el 17 de Mayo, fecha en que se celebra la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria por Fidel Castro y el Aniversario 65 de la ANAP.