El dúo de linieros que honra a Sancti Spíritus

Lo que hace especial a este dúo no es solo su habilidad técnica, sino el vínculo amistoso que los une. (Fotos: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus)

En el corazón de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus existen historias que no solo hablan de electricidad, sino de vocación, sacrificio y hermandad. La de Juan Evelio Castillo Molina y Eduardo Navarro Melián es, por derecho propio, una de ellas.

Ambos pertenecen a la UEB OBE Sancti Spíritus, su casa, y hoy representan con orgullo al Contingente Serafín Sánchez en La Habana, donde se entregan en cuerpo y alma a la rehabilitación del servicio eléctrico. Pero para entender la dimensión de este compromiso hay que remontarse a sus orígenes.

Juan Evelio comenzó en 1984 como Liniero Eléctrico en Yaguajay. Cuatro décadas ininterrumpidas en el sector lo convierten en la viva imagen de la entrega. No solo ha estado en la primera línea de respuesta ante emergencias y huracanes: ha sido maestro, guía y transmisor de conocimientos a las nuevas generaciones. Su vida ha estado ligada a los postes y a la vital importancia de la seguridad.

Eduardo, por su parte, representa la frescura y la energía del futuro. Joven de actuar callado pero de profesionalidad inmensa, escala un poste o tensa una acometida con la misma destreza con la que atiende las quejas de la población. Formado como Liniero Eléctrico Especializado, ha demostrado dedicación absoluta en la Guardia Eléctrica, enfrentando desafíos como el huracán Melissa o la tormenta tropical Imelda.

Lo que hace especial a este dúo no es solo su habilidad técnica, sino el vínculo amistoso que los une. Eduardo ha encontrado en Juan Evelio a un referente a quien cuida “como a un padre”. Juan Evelio ha encontrado en Eduardo la energía que complementa su sabiduría. Juntos han formado una de las parejas más efectivas de la UEB OBE Sancti Spíritus.

Hoy, lejos de casa, aportan su talento y su solidaridad para devolverle un servicio estable a la capital. Son ejemplo de disciplina, capacidad y, sobre todo, de amor por su profesión.