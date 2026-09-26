Incendio durante reparación de avería de gas en La Habana deja cinco trabajadores lesionados

Hasta el momento, según la información disponible, no se reporta peligro para la vida de los afectados

Bomberos sofocaron el incendio rápidamente. (Foto: Empresa de Gas Manufacturado)

La Empresa de Gas Manufacturado reportó un incendio ocurrido en horas de la tarde de este sábado en la calle Tulipán esquina Este, en el municipio Plaza de la Revolución, mientras una brigada de la entidad trabajaba en la solución de una avería que afectaba el servicio a los vecinos de la zona.

Como consecuencia del siniestro, cinco trabajadores de la entidad resultaron lesionados y ya reciben atención hospitalaria. Hasta el momento, según la información disponible, no se reporta peligro para la vida de los afectados.

El incendio fue controlado rápidamente por el cuerpo de Bomberos, cuya intervención oportuna evitó que el fuego se propagara a otras áreas.

Las autoridades de la Empresa de Gas Manufacturado y del territorio se mantienen al tanto de la situación y del estado de salud de los trabajadores lesionados.

Según precisó la fuente, se continuará informando sobre la evolución de este suceso y las causas que lo provocaron.