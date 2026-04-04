El Pentágono muestra la cifra de soldados de EEUU heridos en la guerra con Irán

Entre los heridos hay 247 soldados del Ejército, 63 miembros de la Armada, 19 infantes de marina y 36 efectivos de la Fuerza Aérea.

Imagen ilustrativa. (Foto: Internet)

Un total de 365 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra con Irán, según datos del Departamento de Guerra publicados en línea y actualizados hasta el viernes, informa AP.

De acuerdo con esas cifras, entre los heridos hay 247 soldados del Ejército, 63 miembros de la Armada, 19 infantes de marina y 36 efectivos de la Fuerza Aérea.

La mayoría —200— son suboficiales y tropa de graduación media o alta, mientras que 85 son oficiales y 80 son tropa de baja graduación.

Por ahora no está claro si estas estadísticas incluyen a los militares implicados en el derribo de dos aeronaves de combate reportado hace unas horas. El número oficial de fallecidos en combate se mantiene en 13.