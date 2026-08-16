Nueva restricción en X: solo 50 publicaciones diarias para no verificados

La medida busca, según Elon Musk, propietario de la plataforma, combatir el spam, la manipulación algorítmica y el uso abusivo de bots

Desde las redes, X lanzó una nueva restricción: las cuentas no verificadas solo podrán realizar 50 publicaciones diarias entre tuits originales, respuestas y retuits con comentario.

No cuentan, en cambio, los Me Gusta, los retuits sin comentario ni las publicaciones programadas que superen el límite diario, no obstante, estas últimas no se enviarán.

Una vez alcanzadas las 50 publicaciones, la plataforma mostrará un mensaje de bloqueo temporal hasta que se reinicie el contador a las 00:00 hora local.

Una medida que busca, según Elon Musk, propietario de la plataforma, combatir el spam, la manipulación algorítmica y el uso abusivo de bots.

Sin embargo, numerosos usuarios y especialistas en redes coinciden que, en la práctica, supone un severo límite para quienes no pagan la suscripción Premium.

Mientras tanto, competidores como BlueSky o Mastodon han aprovechado el anuncio para lanzar, en sus cuentas oficiales, mensajes como publica todo lo que quieras, sin límites, sin sorpresas.

Por el momento, los usuarios muy activos en X deberán aprender a dosificarse.