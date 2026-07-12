Eliminan en Cuba límites de hectáreas y simplifican trámites para la entrega de tierras

Una de las principales transformaciones es la eliminación de los límites de hectáreas para la entrega de tierras en usufructo, así como el tiempo de explotación

Un requisito es que quien solicite más tierras debe tener explotadas las que ya posee. (Foto: Juvenal Balán)

Sobre la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, con énfasis en las medidas vinculadas a la producción de alimentos, prioridad establecida en el Programa Económico y Social de Gobierno 2026, dialogó el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, con cooperativistas y productores de municipios del oeste de la capital.

Tapia Fonseca significó que estas transformaciones no pueden verse únicamente desde el eje agroalimentario, sino desde la integralidad de los 23 ejes que componen el programa, donde los campesinos participan como actores económicos de la sociedad. «Las transformaciones no podemos verlas solo en un eje, sino en la integralidad de cada uno que tiene el programa para su implementación», enfatizó.

Una de las medidas más significativas consiste en simplificar el proceso de entrega de tierras en usufructo. Ahora, las empresas del Sistema de Agricultura podrán entregar directamente las tierras a quienes las soliciten, en coordinación con las cooperativas. El solicitante deberá presentar un proyecto productivo que especifique el destino de la tierra: ganadería, frutales, cultivos varios u otros fines.

El tiempo estimado para la entrega no superará los 15 o 20 días, agilizando significativamente un proceso que anteriormente podía extenderse considerablemente. «No hay que esperar que todas las normas estén listas, sino en la medida en que se va presentando el respaldo jurídico, se van implementando», explicó el Vice primer ministro.

ELIMINACIÓN DE LÍMITES Y NUEVOS ACTORES ECONÓMICOS

Por su parte, el titular de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, explicó que se eliminan los límites de hectáreas para la entrega de tierras en usufructo, así como el tiempo de explotación. Ahora, el área será determinada según el proyecto productivo presentado y los programas priorizados. Un requisito esencial: quien solicite nuevas tierras debe tener explotadas las que ya posee.

Todos los actores económicos pueden solicitar tierras: cuentapropistas, mipymes, empresas mixtas e inversión extranjera, siempre que quieran estar vinculados a la producción de alimentos o a la exportación. «Actores económicos, no importa de qué sectores. Quien quiera ir para la tierra a trabajar, puede hacerlo», precisó Tapia Fonseca.

En el caso de las cpa (Cooperativas de Producción Agropecuaria), al ser propiedad privada, la aprobación de entrega de tierras corresponde a la asamblea de socios, aclaró.

NOVEDADES EN PROCESOS JURÍDICOS

Las reclamaciones sobre herencias y procesos jurídicos vinculados a la tierra ya no serán competencia del Ministerio de la Agricultura, sino de los tribunales y las direcciones de Justicia municipales y provinciales.

Una modificación trascendental: las tierras entregadas en usufructo ahora podrán ser heredadas, incluyendo aquellas de personas que emigraron del país. Quienes salieron de Cuba, pero conservan su ciudadanía efectiva, también podrán solicitar tierras en usufructo.

Tapia Fonseca explicó que, en respuesta a uno de los planteamientos más realizados por los agricultores durante años, el relacionado con la bienhechuría, «en este caso se crece el área de bienhechuría hasta un 5 % del área total de la tierra que dispone».

En el caso de la vivienda, comentó, «cuando el productor lleva más de cinco años con resultados positivos, se autoriza que la vivienda pase a ser propiedad del productor». Tenemos ejemplos de personas con resultados sostenidos por diez y 15 años y eso es un gran beneficio.

Pablo Palermo, presidente de una ccs, destacó la importancia de que las cooperativas sean decisoras en la entrega de tierras: «La cooperativa sabe cuál es su mejor productor, quién se la merece, quién no. Que seamos partícipes tanto en la posible extinción por indisciplina como en la explotación eficiente de la tierra, eso es lo más importante que ha pasado. Llevamos años luchando en esto».

Tapia Fonseca concluyó que estas transformaciones responden a la necesidad de poner en producción las tierras ociosas o deficientemente explotadas en el país. «Si nosotros no producimos más, si no ponemos más personas en la tierra, entonces no avanzamos», sentenció.