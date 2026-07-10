Presidente cubano defiende autonomía de las empresas

El mandatario insistió en la necesidad de que el sistema empresarial cubano, en su totalidad, aproveche las oportunidades que brindan las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente

El presidente Miguel Díaz-Canel recorrió empresas de la capital, vinculadas a los ministerios de la Industria Alimentaria y la Agricultura. (Fotos: Estudios Revolución)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, defendió este jueves la autonomía de las empresas cubanas, así como la implicación de sus trabajadores en la toma de decisiones, durante un recorrido por varias entidades productivas, vinculadas a los ministerios de la Industria Alimentaria y la Agricultura.

El Jefe de Estado visitó la fábrica de pastas cortas La Pasiega, la empresa exportadora e importadora Cítricos Caribe S.A. y la unidad empresarial de base Ronera Occidental, tres importantes actores económicos enclavados en La Habana. En medio de las duras restricciones que impone el reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos, y más recientemente el cerco petrolero, buscan alternativas para salir adelante y no detener las producciones.

Durante el recorrido —en el que también participaron los ministros de la Industria Alimentaria y de la Agricultura, Alberto López Díaz e Ydael Pérez Brito, respectivamente— el mandatario insistió en la necesidad de que el sistema empresarial cubano, en su totalidad, aproveche las oportunidades que brindan las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente para la recuperación del país, cuyas normas jurídicas se publicarán pronto.

En el intercambio con directivos y trabajadores de las tres empresas, el Presidente se refirió a la preparación previa a ese momento —el de la publicación de las normas jurídicas—, para que se desaten con agilidad las fuerzas productivas, se asuma la autonomía empresarial con responsabilidad, no solo en el discurso, y se generen las riquezas que el país necesita para distribuir con justicia social.

Ejemplificó con cuestiones concretas como la descentralización de facultades hacia el sistema empresarial para la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; la flexibilización en la aprobación y el destino de las utilidades después de impuestos; la posibilidad de aprobar la escala salarial en las empresas, de importar y exportar sin intermediarios, así como de gestionar el combustible que necesitan.

Díaz-Canel fue enfático en el tema de la responsabilidad social de las empresas cubanas con la comunidad donde radican, en la atención que tienen que mantener con sus trabajadores jubilados, los vulnerables, y los jóvenes. En este punto, consideró que las utilidades deben destinarse no solo a aumentar salarios, sino también a ayudar a los trabajadores en cuestiones de vivienda, alimentación y otros estímulos que permitan mantener la fuerza de trabajo.

Insistió además en que los trabajadores participen en la toma de decisiones, que se sientan parte de la empresa, desde la confección del plan hasta en la distribución de utilidades. Habló del sentido de pertenencia, de respeto hacia los trabajadores y de la necesidad de que el sistema empresarial transite hacia un nuevo momento con la aplicación de las transformaciones económicas y sociales.

El recorrido de este jueves, que forma parte de los intercambios que el mandatario realiza de manera habitual con colectivos laborales, comenzó en La Pasiega, fábrica construida antes de la Revolución, que mantiene su tecnología a partir de innovaciones y actualmente trabaja al 80% de su capacidad. Produce 10 toneladas diarias de pastas, con destino a la venta en divisa y en moneda nacional, así como a las dietas de niños enfermos. Hoy están en proceso de convertirse en una mipymes estatal para ganar en autonomía.

La agenda continuó en Cítricos Caribe S.A, empresa exportadora e importadora del Grupo Empresarial Agrícola, que trae al país insumos, productos y suministros necesarios para el aseguramiento de las producciones agrícolas; e importa frutas frescas y procesadas, así como carbón vegetal y miel. El mandatario reconoció la madurez empresarial de este colectivo que ostenta la condición de Vanguardia Nacional y adapta sus rutinas al nuevo escenario que implican las medidas recientemente aprobadas en el país.

Finalmente fue visitada la Ronera Occidental, que produce entre otras marcas los rones Legendario, Herencia y Don Diego . Aquí han sido grandes las afectaciones por la energía eléctrica, con paralizaciones de más de ocho diarias, para lo cual están montando un sistema con fuentes renovables que les permita autoabastecerse de energía y poder mantener todos los flujos productivos de la fábrica. Hoy tienen instalados 150 kilowatts y deben llegar a 300.