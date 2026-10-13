Embajada de China en Cuba alerta sobre cambios y cancelaciones de vuelos de Air China

La embajada de China en Cuba anunció en una nota que algunas operaciones de Air China han experimentado cambios frecuentes recientemente, y algunas operaciones han sido canceladas temporalmente

Cubadebate

13 octubre, 2026 - 3:26am

Los horarios de los vuelos CA865 (Pekín-La Habana) y CA866 (La Habana-Pekín), operados por Air China, han experimentado cambios.

Por razones técnicas, los horarios de los vuelos CA865 (Pekín-La Habana) y CA866 (La Habana-Pekín), operados por Air China, han experimentado cambios frecuentes recientemente, y algunas operaciones han sido canceladas temporalmente.

La Embajada de China en Cuba recuerda a los pasajeros que tengan previsto viajar en estos vuelos que se mantengan atentos a las modificaciones para evitar contratiempos en sus itinerarios.

Embajada de la República Popular China en la República de Cuba, 10 de octubre de 2026

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