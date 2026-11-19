Los jefes de Estado de los tres países mantuvieron un intercambio exhaustivo de opiniones sobre la situación internacional actual, y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional

Los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping han sellado este 19 de noviembre su histórica primera cumbre trilateral con la adopción de una declaración conjunta tras mantener negociaciones durante una hora y media.

«Los jefes de Estado de los tres países mantuvieron un intercambio exhaustivo de opiniones sobre la situación internacional actual, y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional», reza el documento.

La declaración se divide en cuatro puntos clave:

1. China, Rusia y EE.UU. han manifestado su compromiso con la reforma de la ONU como miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Las tres naciones se han fijado el objetivo de que la organización responda de forma más eficaz a los retos globales y cumpla con su misión fundamental en materia de paz y seguridad internacionales.

2. Moscú, Washington y Pekín prevén elevar la producción y el envío de derivados de petróleo «en beneficio de todos los países», y subrayaron la importancia de un suministro energético estable.

3. Los mandatarios subrayaron la importancia fundamental del principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios. Además, coinciden en que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros órganos similares no deben abusar de sus competencias.

4. En una guerra nuclear no hay ganadores y jamás debe librarse, admitieron los mandatarios. En ese contexto, los tres países abordarán la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear.

🇷🇺🇨🇳Putin agradece a Xi Jinping por organizar la reunión trilateral Todo sobre el encuentro ➡https://t.co/9tj6Zrlyqh https://t.co/x2jWCZOLnE — Errete en Español (@erreteespanol) November 19, 2026

La cita tuvo lugar este 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre del foro APEC, y representó la primera vez en la historia que los líderes de las tres potencias se sentaron juntos a una misma mesa.

Antes de las negociaciones a puerta cerrada, los tres mandatarios coincidieron en que Moscú, Pekín y Washington —como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y vencedores de la Segunda Guerra Mundial— comparten el deber de preservar la paz mundial, la estabilidad estratégica y el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas.

Las partes expresaron su esperanza de mantener conversaciones fructíferas basadas en el respeto mutuo y la no injerencia para abordar retos globales como la lucha contra el terrorismo y la seguridad económica, energética y alimentaria, además de la resolución del conflicto en Ucrania.

El control de armamentos ocupó un lugar destacado en las intervenciones iniciales. Mientras Xi abogó por defender el Tratado de No Proliferación y avanzar hacia la prohibición y destrucción total de las armas nucleares, Trump instó a colaborar entre las tres mayores potencias atómicas para reducir los arsenales y los riesgos de proliferación.

Antes de dar inicio a su histórica reunión a tres bandas, los presidentes posaron para la fotografía oficial de la cumbre.

Los tres mandatarios ingresaron a un gran salón y se subieron a una tarima frente a un fondo azul con la inscripción «Cumbre China-Rusia-EE.UU. en Shenzhen» en tres idiomas, flanqueado a ambos lados por las banderas de sus respectivos países.

El encuentro tiene lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y marca la primera vez que los tres líderes se sientan juntos en una misma mesa para dialogar.

¿Qué es la APEC?

La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) es uno de los principales foros de cooperación económica de la región, cuya 33.ª cumbre se celebra los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. Creado en 1989, el foro tiene como objetivo promover el crecimiento económico, el comercio y las inversiones en la región de Asia-Pacífico.

La APEC reúne a 21 economías: Rusia, Australia, Brunéi, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Canadá, China, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Singapur, Estados Unidos, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Chile y Japón. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, sus integrantes se denominan «economías» y no «países», ya que Hong Kong y Taiwán no poseen personalidad jurídica internacional ni soberanía estatal.

Una de las principales características de la APEC es que sus decisiones se adoptan por consenso y sus acuerdos no son jurídicamente vinculantes. La aplicación de las iniciativas acordadas es voluntaria.