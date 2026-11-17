El presidente chino se reúne con la presidenta mexicana, quien se encuentra en China. (Foto: Xinhua)

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo pronunció uno de los discursos clave en la Cumbre de Líderes Económicos de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) el martes 17 en Shenzhen, provincia de Guangdong, China. «En tiempos de profunda transformación económica, debemos comprender que la prosperidad no puede construirse a expensas de otros«, dijo a la audiencia en el primer evento importante de la Semana de Líderes Económicos de la APEC.

En su discurso en la cumbre, que comenzó este martes y finaliza el miércoles 18, Sheinbaum mencionó la expresión «prosperidad común» cuatro veces, un término promovido por la diplomacia china desde la fase actual del país conocida como la Nueva Era del Socialismo con Características Chinas , iniciada en 2013.

La Cumbre Empresarial de la APEC se consolida como el epicentro del debate geopolítico y comercial global, reuniendo a más de 2.000 delegados y líderes de 21 economías.



Con el impulso de la iniciativa de Shenzhen, China ha posicionado el multilateralismo, la innovación

El evento reúne a más de 2.000 representantes políticos y empresariales de las 21 economías de la APEC y otros 13 países que no son miembros de la organización. Entre los temas de discusión se encuentran la cooperación en la economía digital, la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo verde y bajo en carbono.

Uno de los objetivos de la presidenta mexicana en su primera visita a China (aunque no oficialmente una visita de Estado) fue presentar el programa insignia de su gobierno, el «Plan México«, que, según explicó, tiene cinco pilares: “Prosperidad común; soberanía energética y alimentaria; inversión pública, privada y mixta en infraestructura; incentivos a la inversión privada basados en las vocaciones productivas de cada región; y responsabilidad ambiental frente al cambio climático”.

Mencionó el reciente informe del Banco Mundial que indica que desde 2018, aproximadamente 17.3 millones de personas han salido de la pobreza, una reducción de 15 puntos porcentuales. Este período coincide con el inicio del gobierno de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido, Morena .

“En México, el salario mínimo ha aumentado un 154% en términos reales en los últimos ocho años, 42 millones de personas (el 32% de la población) reciben transferencias directas, con una inversión histórica de un billón de pesos (aproximadamente R$ 313.300 millones) a través del Banco del Bienestar ”, dijo Sheinbaum.

En materia de infraestructura, la presidenta mexicana afirmó que se habían invertido 43 mil millones de dólares en la construcción de 2.500 kilómetros de vías férreas para pasajeros y carga. La Corporación China de Construcción Ferroviaria (CRCC), una de las mayores empresas estatales de construcción e ingeniería del mundo, es una importante inversionista en algunos de los nuevos proyectos ferroviarios en México, junto con otras empresas estatales chinas.

Poco después de participar en el evento, Sheinbaum fue recibida por el presidente chino Xi Jinping. En la reunión, Xi afirmó que ambos países son naciones importantes del Sur Global, que se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo y revitalización. Xi también señaló que profundizar las relaciones sino-mexicanas es de suma importancia para fortalecer la unidad y la autonomía dentro del Sur Global.

Andinos en la Apec

Junto con México, Chile y Perú son los únicos miembros latinoamericanos de APEC. Tras la reunión con Sheinbaum, la presidenta peruana Keiko Fujimori y el presidente chileno José Antonio Kast también se reunieron con el líder chino.

Xi propuso centrarse en cuatro áreas de cooperación con Fujimori: fortalecer los intercambios entre los distintos niveles de gobierno de ambos países, ampliar la cooperación en áreas tradicionales como la construcción de infraestructura, la energía y los recursos, explorar el potencial de cooperación en áreas emergentes como las nuevas energías y la inteligencia artificial, promover los intercambios culturales y entre personas, y fortalecer la coordinación multilateral.

A principios de este mes, los dos países actualizaron el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que implicó la reducción de la burocracia aduanera y sanitaria para agilizar las exportaciones tradicionales (como las agroindustrias) e incorporar normas para la adaptación al comercio electrónico, entre otras medidas.

Kast destacó que Chile fue el primero en firmar un tratado de libre comercio con China, en 2006, y afirmó que, «independientemente de los cambios en el panorama internacional, las relaciones bilaterales siempre se han desarrollado de manera estable«. No obstante a sus declaraciones, durante su campaña presidencial, Kast abogó por modificar la estructura económica chilena para reducir lo que él denominó su dependencia de China.