Embajada de Cuba ante Santa Sede recuerda al Monseñor Cesare Zacchi

El embajador cubano ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, destacó la labor diplomática desarrollada en la isla caribeña por Monseñor Zacchi desde comienzos de los años 60 del pasado siglo

Homenaje al Monseñor Cesare Zacchi. (Foto: PL)

Funcionarios de la Embajada de Cuba ante la Santa Sede realizaron un homenaje de recordación al Monseñor Cesare Zacchi (1914–1991), quien cumplió misión como representante del Vaticano en la nación caribeña entre 1961 y 1974.

El embajador cubano ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, destacó la labor diplomática desarrollada en la isla caribeña por Monseñor Zacchi desde comienzos de los años 60 del pasado siglo y oficialmente como Encargado de Negocios Ad interim del Estado Vaticano a partir de 1967.

Rodríguez expresó en la ceremonia que el representante del Vaticano desempeñó un rol fundamental en mantener abiertas las líneas de comunicación y el diálogo constructivo entre la Santa Sede y Cuba, así como la coexistencia entre la Iglesia y la Revolución, en las condiciones geopolíticas complejas del siglo XX.

El representante de la diplomacia cubana recordó que en los funerales por el fallecimiento de Zacchi, el 24 de agosto de 1991, entre las coronas de flores recibidas en el Vaticano se encontraba una enviada personalmente por el entonces presidente cubano Fidel Castro.

Manifestó que tal hecho marcó una especial tradición, pues por varios años distintos embajadores cubanos ante la Santa Sede continuaron depositando una ofrenda floral en la tumba del difunto arzobispo, situada en la Capilla de los Canónicos de San Pedro en el Cementerio de Campo Verano, en la ciudad de Roma.

Durante su viaje a Italia y al Vaticano en 1996, el líder de la Revolución cubana mandó colocar una corona de flores en la tumba de Zacchi.

El diplomático cubano comentó que es importante mantener viva la memoria histórica, reconociendo que la relación entre Fidel Castro y el monseñor Cesare Zacchi sentó las bases para la consecuente evolución positiva e ininterrumpidas de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba.