Tiempo de alianzas

La legislación cubana permite la asociación entre los diferentes actores económicos del país y desde el municipio de Taguasco hay resultados palpables

El establecimiento ya presta servicios con ofertas de cafetería y alimentos ligeros. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Si hay algo que no perdonan estos tiempos es el inmovilismo. Esperar pacientemente que caigan los recursos del cielo o baje por la “canalita” la posibilidad de alguna mejora es cosa del pasado para la empresa estatal cubana.

Toca ahora gestionar, buscar alternativas y motivar cooperaciones con todo aquel que, dentro del marco legal, quiera y pueda aportar.

La Empresa Municipal de Gastronomía de Taguasco, como sus similares en todo el territorio espirituano, enfrenta serias dificultades para prestar los servicios que alguna vez mantuvo activos. Sin embargo, aún cuenta con locales y algunos recursos útiles.

“Nuestra intención es aprovechar las instalaciones que tenemos nosotros mismos y, si no es posible, arrendarlas o trabajar en cooperación con el sector privado o cualquier forma de gestión”, asegura Argelio Carbonel Palacios, director de la entidad.

“En estos momentos, ya funciona la antigua cremería, luego de un buen tiempo, gracias a una acción cooperada entre nuestra empresa y un Proyecto de Desarrollo Local (PDL)”.

«Con esta cooperación ganan ambas partes y gana el pueblo un servicio», apunta el director de la Empresa Municipal de Gastronomía.

El pequeño, pero céntrico espacio, da ya sus primeros pasos con ofertas de cafetería y comida ligera. El deseo es aumentar poco a poco la oferta, según explica Dayana Rodríguez, al frente del PDL Confeccionarte.

“Nos dimos a la tarea de rescatar el local que, además, queda muy cerca del nuestro ―comenta Dayana―. Nos pusimos en contacto con los compañeros de Gastronomía y acordamos echarlo a andar.

“A partir de los buenos resultados económicos del proyecto, nos hemos expandido en los negocios y pensamos que sería bueno reanimar esta instalación para ofertar desayunos, meriendas y, cuando se materialice la instalación de los paneles solares, queremos sumar el helado”.

Con este tipo de acciones gana todo el mundo. El negocio aporta beneficios económicos para ambas partes, genera empleos y presta servicios a la población.

La reanimación del local se debe a la acción cooperada entre la dirección municipal de Gastronomía y un proyecto de desarrollo local.

En el municipio de Taguasco son cada vez más frecuentes las asociaciones como esta. Ya se instalan luminarias solares en algunos puntos de la zona urbana, como fruto de la cooperación entre la Empresa Eléctrica y un PDL, en tanto reabrió una casilla que se encadena directamente con productores del territorio, entre otras iniciativas.

Si algo hay que cambiar en estos tiempos es la mentalidad. Darle oportunidades a gente con buenas ideas es el primer paso y hacerle la guerra a la burocracia debería ser ley.

Por ahora, ya son palpables los resultados de la cooperación entre actores económicos en este municipio espirituano. Esperemos que sea el principio de un largo camino lleno de buenas experiencias y soluciones para todos.