Cabaiguán en transición ecológica hacia municipio sostenible

Con este paso se contribuye a que el municipio cuente con estructuras más sólidas y preparadas para responder a los desafíos actuales. (Fotos: José F. González/ Escambray)

Con la inauguración en Cabaiguán de la Oficina del Programa Municipios Sostenibles se logra un paso importante en el fortalecimiento de la autonomía municipal y el despliegue de iniciativas de desarrollo local, esencias en la estrategia de construcción de territorios más sostenibles y resilientes.

La apertura de esta oficina de implementación pone a la Dirección Municipal de Desarrollo en mejores condiciones para cumplir con su rol de facilitadora del desarrollo territorial, a la vez que propiciará que actores claves para el fomento económico y social participen en espacios formativos de intercambio en temas estratégicos como la transición energética, la gobernanza efectiva, la agroecología, las cadenas de valores, la igualdad de género y la comunicación para el desarrollo.

Antes de cortar la cinta que dejó formalmente inaugurada la oficina, Zuleidy Morales Molina, máxima representante de la Dirección Municipal de Desarrollo en Cabaiguán, expresó que “con este paso se contribuye a que el municipio cuente con estructuras más sólidas y preparadas para responder a los desafíos actuales, con mayores capacidades para gestionar sus recursos, integrar a todos los actores y gestionar soluciones sostenibles para su población”.

En el acto estuvieron presentes, junto a las máximas autoridades locales, Reynaldo Cuba Medina, director del Programa Municipios Sostenibles en Cuba, Laura Soler Díaz, directora de Europa del Ministerio de Comercio Exterior y Dariel de León García, director técnico del programa homónimo a nivel de país.

En el cierre de la inauguración, De León García dijo que “lo más importante de este momento no es el local, tampoco su logística ni el personal, sino cómo este colectivo impacta en las transformaciones que el territorio tiene que seguir impulsando para su autonomía y para la mejora de la calidad de vida de su pueblo”.

El Programa Municipios Sostenibles comenzó a implementarse en el 2004 en ocho territorios, con el liderazgo del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CEDEL), y los gobiernos municipales. También se cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea (UE), la coordinación internacional de la Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo (AICS) y la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).