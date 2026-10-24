En fotos: ¿Cuál es el sitio geológicamente más complejo de Cuba?

En el centro de Cuba, entre tres provincias y cinco municipios, se extiende Guamuhaya, un macizo montañoso de 2 143 km cuadrados que la investigación geológica señala como el territorio más complejo del país. Su singularidad no depende de un solo rasgo, sino de la superposición de procesos ocurridos a lo largo de millones de años. Allí aflora un núcleo de esquistos muy antiguos, plegados y metamorfizados, sobre un basamento del Jurásico, una arquitectura que registra etapas intensas de deformación.
A esa historia se suman rocas carbonatadas recristalizadas y muy carsificadas, que han modelado cuevas, dolinas, cañones y un relieve intrincado. Esa combinación explica la presencia de geositios de valor internacional, nacional, regional y local, y justifica la creación de 10 georutas para recorrer un territorio donde la geología condiciona el paisaje, el agua y los ecosistemas. Cascadas como El Nicho, lagos como Hanabanilla y bosques como Lomas de Banao son expresiones visibles de esa complejidad.
Por eso Guamuhaya no es solo un paisaje de montañas verdes: es un archivo geológico donde se leen antiguos episodios de metamorfismo, sedimentación y karstificación. Esa riqueza lo convierte en un espacio clave para la ciencia, la educación ambiental y el turismo sostenible, siempre con el cuidado de las comunidades locales. La tesis de que el lugar más complejo de Cuba está en su centro encuentra aquí su mejor argumento: la diversidad geológica de Guamuhaya no se repite en ningún otro macizo del país.
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