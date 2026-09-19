Geoparque Nacional Guamuhaya ya es una realidad

La constitución de las juntas coordinadoras y el avance del plan de manejo integrado marcan el tránsito del anuncio a la implementación en la protección del patrimonio geológico cubano

El evento incluyó el recorrido por senderos del geoparque.

Con la creación de las juntas coordinadoras provinciales y avances concretos en el plan de manejo integrado concluyó esta semana el taller para la implementación del Geoparque Nacional Guamuhaya, que durante varias jornadas sesionó en la paradisíaca región de Topes de Collantes, en Sancti Spíritus.

“Este taller no es la conclusión, marca un punto de partida”, subrayó durante la sesión final del evento Enrique Armando Castellanos Abella, director de Geología del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El taller cumplió sus objetivos y consolidó las bases para la implementación del Geoparque Nacional Guamuahaya. La constitución de las juntas coordinadoras provinciales y el avance en el régimen especial de manejo para los geositios constituyen los resultados fundamentales de la cita que reunió a delegados de Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara.

En las conclusiones, Castellanos Abella evaluó positivamente el taller y destacó el desafío que representa gestionar un geoparque que abarca más de 2 000 kilómetros cuadrados, con áreas administrativas distribuidas en tres provincias y cinco municipios.

El geoparque tiene áreas en tres provincias y cinco municipios.

“Este taller marca un punto de partida hacia la gobernanza, el plan de manejo integrado y el éxito del desarrollo de la implementación del geoparque”, subrayó el también doctor en Ciencias.

Castellanos adelantó que ya se desarrollan estudios preliminares con el objetivo de proponer la declaratoria de otros tres geoparques nacionales. Mientras, Guamuhaya mira más allá de las fronteras: sus esquistos, eclogitas y el abismo de Martín Infierno —una de las mayores simas de América Latina— lo perfilan como candidato a integrar la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.

Durante las sesiones se trabajó en el Plan de Manejo Único Integrado y en la gestión de los geositios fuera de las áreas protegidas, así como en los aspectos técnicos y legales. Se abordó el marco legal del geoparque, su relación con las figuras de conservación y la Unesco, la estrategia de comunicación y la presentación de la página web oficial.

Igualmente el evento fue escenario propicio para dejar concertadas las juntas coordinadoras por provincias, con la definición de sus funciones, periodicidad de reuniones y mecanismos de concertación.

El Geoparque Nacional Guamuhaya ya es una realidad y su gestión compartida apenas comienza. Como apuntan los geólogos, se trata de “una pieza clave en la evolución geológica del Caribe”, cuyas rocas registran el largo diálogo entre las placas de Norteamérica y Sudamérica desde la ruptura de Pangea.

Hoy, ese diálogo suma nuevos interlocutores: las juntas coordinadoras de tres provincias, las comunidades locales, los proyectos culturales y los operadores turísticos.