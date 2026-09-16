Aspectos organizativos en la agenda del Taller para la Implementación del Geoparque Nacional Guamuahaya (+fotos)

Delegados de tres provincias centran la jornada de hoy en el marco legal, la comunicación y la conformación de las juntas coordinadoras provinciales

En la jornada anterior se dejó abierta una exposición de geoproductos elaborados en la localidad, como muestra del potencial económico y cultural de la región.

El Taller para la Implementación del Geoparque Nacional Guamuahaya, que tiene lugar en Topes de Collantes, centra hoy su segunda jornada en los aspectos técnicos, legales y organizativos del proyecto, con la participación de delegados de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara, de acuerdo con una nota del comité organizador a la que Escambray tuvo acceso.

La sesión de este miércoles incluye la intervención de representantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), quienes exponen la relación del Geoparque con las figuras de conservación y el marco legal vigente, así como la presentación del procedimiento para el diseño estructural y funcional del Geoparque, y una exposición sobre los límites, el marco legal y el vínculo con las áreas protegidas.

Entre los temas destacados de la mañana figuran la estrategia de comunicación y promoción a través de redes sociales, la presentación de la página web oficial del Geoparque y el desarrollo del Taller participativo No. 1, titulado “Las áreas protegidas dentro del Geoparque: desafíos y oportunidades”, donde los asistentes trabajan en dinámicas de grupo para identificar roles, intereses y recursos.

En el programa de este miércoles está prevista igualmente la conformación de las juntas coordinadoras por provincias, espacio en que los participantes definirán las funciones de estas juntas, su periodicidad de reuniones y los mecanismos de concertación y comunicación con el equipo gestor. La jornada culminará con una plenaria de integración y la firma simbólica de constitución de dichas juntas.

En la jornada anterior del evento se realizó una reunión de trabajo para puntualizar el desarrollo del taller y se dejó abierta una exposición de geoproductos elaborados en la localidad, como muestra del potencial económico y cultural de la región. Asimismo, se presentó oficialmente el programa y se subrayó la importancia de la coordinación interprovincial para la gestión del Geoparque.

El taller continuará mañana jueves 17 con sesiones enfocadas en el Plan de Manejo Único Integrado y la gestión de geositios.

El viernes 18 está prevista la clausura y un recorrido por senderos de la zona, con lo que concluirá este espacio de concertación para la implementación del Geoparque Nacional Guamuahaya.

La cita convoca a directores y administradores de las nueve Áreas Protegidas del SNAP —Topes de Collantes, Lomas de Banao, Hanabanilla, Valle de Yaguanabo, Pico San Juan, Cueva Martín Infierno, El Purial, Aguacate-Boca de Carreras y Guajimico—, junto a técnicos del Citma provincial, representantes de los cinco municipios involucrados (Trinidad, Fomento, Sancti Spíritus, Manicaragua y Cumanayagua), líderes comunitarios, guías locales, emprendedores turísticos y especialistas académicos de las universidades de la región central.

El Geoparque Nacional Guamuhaya se sustenta en los tres pilares fundamentales de los geoparques: conservación del patrimonio geológico, educación ambiental y desarrollo local sostenible. Su gestión, a cargo del Complejo de Turismo Topes de Collantes, integra la experiencia del turismo de naturaleza con la protección de un patrimonio único que incluye formaciones cársicas, cuevas, valles y ecosistemas de alta sensibilidad.