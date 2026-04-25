En fotos: La Patria se defiende también en el surco

Desde los surcos y organopónicos de la provincia se sumaron este sábado los espirituanos a la jornada de trabajo voluntario convocada en saludo a la celebración del Primero de Mayo.
La movilización central tuvo como escenario el autoconsumo de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, donde también se ratificó el lema que signa la efeméride sindical: la Patria se defiende.
En las áreas productivas, los asistentes se sumaron al movimiento «Mi firma por la Patria», que por estos días convoca a la unidad nacional.
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