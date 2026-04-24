Sancti Spíritus: Tabaco en Rama a la vanguardia del país

Para merecer la condición de Vanguardia Nacional, la entidad sumó importantes saldos productivos y económicos con impacto en el colectivo de trabajadores y también en la economía local

La UEB ha sobrecumplido varios indicadores de eficiencia.

La Unidad Empresarial de Base División Centro Este Sancti Spíritus, de la Empresa Comercializadora de Tabaco en Rama La Vega, recibió la bandera que la acredita como colectivo Vanguardia Nacional.

Para merecer el reconocimiento, la entidad sumó importantes saldos productivos y económicos con impacto en el colectivo de trabajadores y también en la economía local, de acuerdo con declaraciones de Alberto Lorenzo Jiménez, su director.

“A pesar de enfrentar un año difícil por la falta de combustible, el bloqueo y todas las medidas que impactaron al país, incluyendo las que se adoptaron contra el rubro exportable más importante que es el tabaco, la UEB sobrecumple varios indicadores económicos”, explica.

Parte de los resultados de la entidad descansan en la incorporación, desde mediados del pasado año, de la comercialización minorista de una oferta especial de cigarro Brascuba a precios diferenciados, lo cual ha repercutido en los aportes al desarrollo local.

“Al cierre del 2025 aportamos por concepto de contribución al desarrollo local, 22 469 300 pesos —precisa Lorenzo Jiménez—. Esa venta especial tiene como objetivo recaudar el efectivo, además de financiar el incremento del pago de seguridad social que se realizó en el mes de septiembre. Es un cigarro de calidad, vendemos a empresas estatales, las de comercio, tiendas Caribe, de forma mayorista y minorista en ferias. Hay que seguir perfeccionando y buscar la forma de que llegue a la población.”.

La UEB sobresale en la atención al hombre de manera personalizada: “En caso de enfermedad, cada trabajador se apoya en dependencia de las necesidades que tenga de alimentación, transportación, vivienda hasta donde los recursos lo permitan; realizamos venta a los trabajadores a partir de autogestión de alimentos, de productos agrícolas, se han vendido artículos electrodomésticos. Existe un sistema de estímulos de forma trimestral y anual, en este último caso se entrega el premio Rama de Oro”.

La División se destaca en el trabajo de la ANIR, con incidencia directa en el parque de equipos, en tanto se desarrolla el fórum empresarial con resultados positivos a nivel municipal y provincial.

Uno de los indicadores de peso es la no existencia de rechazo para las producciones, tanto para la industria como para la exportación: “Nuestra misión no es solo comprar el tabaco y venderlo, tenemos que protegerlo, conservarlo, porque el que se compra hoy se vende en seis meses, un año o dos, y por eso se labora fuerte en las comercializadoras de Cabaiguán y Ciego de Ávila, ya que vendemos el tabaco para la industria del torcido y la del cigarro. Por otra parte, las fábricas han disminuido los niveles de rechazo del tabaco exportado por la calidad de la materia prima y del torcedor”.

Al término del acto, los trabajadores de la entidad sumaron sus rúbricas al movimiento “Mi firma por la Patria”, para apoyar a Cuba frente a la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos.