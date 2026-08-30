En fotos: Un verano “sui géneris” en Sancti Spíritus

Los niños protagonizaron buena parte de las actividades del verano. (Fotos: Escambray)

El de 2026 ha sido para Sancti Spíritus, como para toda Cuba, un verano particularmente complejo: apagones que superaron las 40 horas consecutivas, restricciones en el transporte por el déficit de combustible y un sinnúmero de limitaciones como resultado del cerco petrolero impuesto por Trump, que vino a agudizar la situación de crisis que ya vivía el país.

Sin embargo, en medio de ese complicado panorama, las instituciones, organizaciones y centros vitales del territorio se esforzaron por llevar a cabo un programa de actividades que diversificara las opciones y colocara a las familias espirituanas en el vórtice del “verano con mi gente”.

Para dejar constancia gráfica de este período sui géneris, Escambray describe en imágenes dos meses de intenso ajetreo.



El inicio del verano fue una fiesta deportiva en el parque Serafín Sánchez de Sancti Spíritus.

Una emotiva gala dedicaron los artistas espirituanos al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.



Las artes escénicas llevaron la alegría hasta recónditos rincones de la geografía espirituana.

La playa siguió siendo una de las opciones más atractivas para los espirituanos.