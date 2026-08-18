Tensa situación ambiental en El Rastro

Por tercera ocasión Rosalina Lorenzo Reyes, residente en el reparto El Rastro, de Sancti Spíritus, se dirige a esta columna para manifestar su malestar ante la tensa situación ambiental en que viven ella y otros vecinos

Es innegable la situación que atraviesa el país en cuanto a recursos y limitaciones profundas con la disponibilidad de combustible, pero hay casos y casos. Precisamente este que reflejaremos en esta columna lleva una atención especial por la gravedad del asunto.

Por tercera ocasión Rosalina Lorenzo Reyes, residente en el Edificio 3, Apartamento 12 del reparto El Rastro, en la ciudad de Sancti Spíritus, se dirige a esta columna para manifestar su malestar ante la tensa situación ambiental en que viven ella y otros vecinos.

“Debido a la obstrucción de los registros de aguas albañales del lugar, el agua de fosa con excrementos penetra por los tragantes en tres apartamentos del edificio e inundan algunos lugares en el interior, además de la lógica fetidez que ello provoca, la situación ya es desesperante e insoportable”, expresa Rosalina en su misiva.

Y añade: “El problema persiste desde hace varios años, pero ahora se ha agudizado. He acudido en innumerables ocasiones a las direcciones municipal y provincial de Acueducto, a las oficinas de atención a la población del Gobierno Municipal y Provincial, al Partido, al Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, a Planificación Física, la Vivienda, entre otros organismos implicados y no aparece la solución”.

“Es cierto que el carro de Acueducto ha venido a destupir, pero la última vez los compañeros manifestaron que ya era imposible por la cantidad de residuos acumulados en dicho registro y la situación se ha agudizado de tal manera que cuando llueve también penetra el agua de lluvia junto con los residuos albañales, incluidas heces fecales, y se acumula alrededor de la cisterna”, manifiesta en su misiva Lorenzo Reyes.

La compañera nos hizo llegar a nuestra Redacción documentos oficiales emitidos por el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología sobre Inspecciones Sanitarias realizadas por los especialistas de dicha institución, donde se plasma la veracidad de la situación ambiental y el riesgo epidemiológico que ello implica; la última de las visitas se realizó el pasado 23 de julio.

Ante la tensa situación ambiental que se vive en el lugar, Escambray considera que es el momento en que las autoridades del gobierno en el municipio tomen carta en el asunto y a través de todos los organismos implicados se le busque la solución a ese tema tan peligroso para la salud de las personas afectadas, más en estos momentos que existe un alza de estados febriles en el municipio que puede estar relacionado con un incremento de dengue o chicungunya, según declaraciones recientes de especialistas del Centro de Higiene y Epidemiología.