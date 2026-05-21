En la ruta de un mambí, de un rebelde (+fotos)

Escambray evoca las principales visitas realizadas por el General de Ejército Raúl Castro a la provincia espirituana

Raúl asiste a la inauguración del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, en Yaguajay. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

● 7 de octubre de 1978: El General de Ejército Raúl Castro preside el acto por el aniversario 20 de la constitución del Frente Norte de Las Villas, bajo las órdenes del Comandante Camilo Cienfuegos. La conmemoración tuvo por sede a la comunidad de Juan Francisco, Yaguajay, donde radicó el último campamento creado por el Señor de la Vanguardia en la zona de operaciones de la fuerza guerrillera.

El General de Ejército Raúl Castro preside el acto por el aniversario 20 de la constitución del Frente Norte de Las Villas.



● 15 de octubre de 1978: Asiste en El Pedrero, Fomento, a la conmemoración de las dos décadas de fundado el Frente de Las Villas, por el Comandante Ernesto Che Guevara.

● 1 de mayo de 1985: Encabeza una concentración multitudinaria en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, en ocasión del Día del Proletariado Mundial.

● 5, 6 y 7 de junio de 1985: Recorre los ocho municipios espirituanos, como lo prometió durante su intervención en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores. Durante los intercambios con las autoridades y el pueblo, le concede particular atención a la marcha de los programas fundamentales de desarrollo socioeconómico y a la preparación para la defensa.

En contacto directo con el pueblo, durante su visita a Sancti Spíritus el 21 de julio de 1986.

● 21 de julio de 1986: Asiste a la inauguración de la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa en El Cacahual. Luego realiza un recorrido por obras en la ciudad de Sancti Spíritus, acometidas en la antesala de los festejos por el aniversario 33 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, cuyas conmemoraciones centrales nacionales tendrían por sede a este territorio.

● 28 de octubre de 1989: Asiste a la inauguración del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, en Yaguajay, erigido frente al cuartel de la tiranía de Fulgencio Batista, rendido por las fuerzas guerrilleras comandadas por Camilo el 31 de diciembre de 1958.

● Enero de 1996: Pronuncia un discurso en el acto por el inicio del año de instrucción del Ejército Central, desarrollado en la Plaza de la Revolución espirituana.

● 21 de febrero de 1999: En visita a la ciudad de Sancti Spíritus, llega al Museo Natal Serafín Sánchez Valdivia.

● 2002-2004: Preside las Tribunas Abiertas celebradas en Yaguajay, Fomento, Cabaiguán, Taguasco, Jatibonico y Trinidad, a favor de la liberación de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, encarcelados injustamente en centros penitenciarios de Estados Unidos.

Tributo a Camilo Cienfuegos en Yaguajay.



● 28 de octubre de 2009: Inaugura el Mausoleo del Frente Norte de Las Villas, integrado al Complejo Histórico Camilo Cienfuegos. Encabeza el acto y revista militar a propósito del aniversario 50 de la desaparición física del Héroe de Yaguajay.

● 27 de octubre de 2012: De tránsito hacia Santiago de Cuba, provincia dañada severamente por el huracán Sandy, intercambia con las máximas direcciones del Partido y el Gobierno en Sancti Spíritus; indaga en torno a las afectaciones causadas por las intensas lluvias asociadas al ciclón, y acerca de las producciones agrícolas de Banao y de otras zonas del territorio.

Raúl encabeza el acto central nacional por el aniversario 63 del 26 de Julio.



● 26 de julio del 2016: Encabeza el acto central nacional por el aniversario 63 del 26 de Julio, celebrado en la Plaza de la Revolución.

● 26 de julio del 2024: Encabeza el acto central nacional por el aniversario 71 del 26 de Julio, celebrado en la Plaza de la Revolución.

Fuente: Periódico Escambray.