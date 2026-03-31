En puerto de Matanzas petrolero ruso con 100 000 toneladas de crudo (+video)

Es el primer petrolero en entrar a la Isla tras la firma de la orden ejecutiva por Trump y su bloqueo a la entrada de combustibles al país

El buque transporta unas 100.000 toneladas de petróleo. (Foto: Noelis Santoyo/Facebook)

El gesto de solidaridad de Rusia tiene un doble impacto, será este donativo un pequeño alivio pero cargado de un gran simbolismo, opinó Magalys Menéndez Peñate, residente en esta urbe, motivada ante el arribo del buque petrolero «Anatoly Kolodkin» a la bahía de Matanzas.

En esta ciudad fundada entre ríos y en torno a una profunda bahía que otorga potencialidades notables al puerto local ubicado en la zona industrial, las miradas aterrizan en la esperada nave tanque que según publicación en X de Víctor Koronelli, embajador de Rusia en la isla, trae a la mayor de Las Antillas 100 mil toneladas de petróleo en forma de ayuda humanitaria.

Como cubana y matancera estoy contenta y no esperaba otra cosa de Rusia como país, por las relaciones históricas de respeto, confraternidad y solidaridad entre las dos naciones, añadió la integrante del equipo de coordinación de la Red de Educadoras y Educadores Populares Libélulas de Matanzas.

Se trata de un ejemplo de cómo se puede poner un no a las políticas fascistas, injerencistas enarboladas por el gobierno de Estados Unidos; es un ejemplo de relaciones diplomáticas de cooperación entre los países y los pueblos, añadió la especialista en gestión urbana de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas.

Los ejemplos de hermandad son los que queremos que existan en nuestro mundo, en esta casa común, que exista un desarrollo donde nos podamos ayudar y donde podamos decir no a la guerra y sí a toda la solidaridad añadió Menéndez Peñate-; ese barco en las aguas azules de la bahía de Matanzas es un mensaje bonito, bueno, agradable, un buen mensaje para el mundo.

El puerto de Matanzas constituye uno de los más reconocidos de Cuba por las potencialidades que ofrece la profundidad de la bahía local; y la base de supertanqueros de la zona industrial de la urbe resalta también por sus capacidades de almacenamiento.

Actualmente la cotidianidad cubana es muy vulnerable a la falta de combustibles condicionada por la hostilidad política de los Estados Unidos a Cuba, intensificada con el actuar del presidente Donald Trump, lo que incide en todos los sectores de la sociedad y la economía.