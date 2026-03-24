En video: Comunicaciones se alumbran con energía limpia
La instalación de sistemas de paneles solares permite que, durante varias horas sin electricidad, clientes tengan acceso a la telefonía fija y del servicio Nauta Hogar
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