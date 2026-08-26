En Video: Hospital pediátrico Borrás-Marfán recibe donación ante crisis energética en Cuba

Hospital pediátrico Borrás-Marfán recibe instalación de energía solar donada por la solidaridad de Canarias a través de mediCuba-Europa

Este hospital es uno de los tantos centros de salud que muestra hoy el resultado de esa solidaridad con la mayor de las Antillas. (Foto: Facebook)

Ante la actual situación electroenergética que golpea a Cuba surgen proyectos de organizaciones y países hermanos, en apoyo al pueblo cubano.

El capitalino hospital pediátrico Borrás-Marfán, es uno de los tantos centros de salud que muestra hoy el resultado de esa solidaridad con la mayor de las Antillas.