Beneficios económicos para las fuentes renovables de energía (+PDF)

La Oficina para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en Sancti Spíritus llama la atención sobre las posibilidades que tienen los actores económicos y personas naturales a partir de la instalación de energías limpias

Raúl David Zerquera Nápoles, jefe de grupo de Evaluación y Eficiencia Energética de la ONURE en la provincia. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Teniendo en cuenta la crisis energética que sufre el país, la máxima dirección del Gobierno y del Partido han motivado la implementación de flexibilizaciones y facilidades adicionales para las acciones que favorezcan el cambio de matriz energética y el uso de energías limpias.

Para aquellas personas naturales y jurídicas que instalen fuentes renovables de energía (FRE) para la realización de una actividad económica o uso doméstico existen en Cuba incentivos aduanales, financieros y tributarios.

Sin embargo, especialistas de la Oficina para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en Sancti Spíritus advierten que, por desconocimiento de lo legislado, varios actores económicos no gozan de estos beneficios.

La Gaceta Oficial número 66 de 7 de agosto de 2026 recoge en su cuerpo las resoluciones 179 y 180 del Ministerio de Finanzas y Precios.

En el caso de la primera, modifica la tarifa para la compra de energía eléctrica entregada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la segunda establece una serie de incentivos tributarios al eximir del pago de algunos impuestos a quienes importen o instalen energías limpias.

Raúl David Zerquera Nápoles, jefe de grupo de Evaluación y Eficiencia Energética de la Onure en la provincia, dialogó con Escambray sobre el tema.

“Es importante que los actores económicos estatales y no estatales involucrados en la instalación de estaciones de carga o simplemente de fuentes de energía renovables para apoyar el cambio de matriz energética y aumentar la eficiencia energética conozcan de los incentivos y del procedimiento para hacerlos valer.

“En el caso de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, existen tres variantes. La primera sería de tipo híbrida, donde el 50 por ciento de la energía proviene de la red eléctrica convencional y el otro 50 de la energía solar fotovoltaica.

“La segunda variante, también híbrida, pero con un 75 por ciento de energía renovable y solo un 25 de la red convencional. La tercera variante supone un ciento por ciento de energía limpia”.

Según Zerquera Nápoles, la Onure establece procedimientos para la evaluación de los proyectos de fuentes renovables de energía que incluye las estaciones de carga y solineras.

“Para que se puedan disfrutar de los incentivos es necesario que los interesados presenten sus solicitudes de conjunto con el proyecto técnico, el estudio de factibilidad técnico económico y las copias de las facturas de los pagos asociados a la inversión, en nuestra oficina provincial.

“A partir de la evaluación de las solicitudes la Onure emite la licencia energética que puede ser presentada en la unidad bancaria correspondiente para la obtención del crédito necesario para implementar el proyecto de fuentes renovables de energía como lo establecen las regulaciones del Banco Central de Cuba.

“Para los beneficios tributarios el cliente debe presentar ante la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) un dictamen energético, que también emite la Oficina para el Control del Uso Racional de la Energía, previa certificación de la Empresa Eléctrica”.

En relación con los sistemas de FRE que vayan a ser conectados al Sistema Electroenergético Nacional, los especialistas de la Onure darán la información de los pasos a seguir con la Empresa Eléctrica Provincial para obtener la Certificación Técnica y realizar el Contrato con la Dirección Comercial.

Zerquera Nápoles comentó que, a través del Consejo Energético Provincial, se definen y aprueban las entidades estatales y no estatales del territorio que podrán elaborar los proyectos técnicos, estudios de factibilidad técnico económico y ejecutar los montajes de las tecnologías de las fuentes renovables de energía.