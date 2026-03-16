En video: Recrean cerca de la Casa Blanca la masacre de niñas iraníes en Minab

La acción buscó concienciar sobre la masacre de al menos 170 personas, mayoritariamente niñas, y mostrar la protesta popular contra la guerra con Irán

Cubadebate

16 marzo, 2026 - 1:50am

Instalación y protesta bajo el lema ‘Israel asesino de niños’, Washington, 14 de marzo de 2026. (Foto: RT)

Activistas recrearon en Washington, cerca de la Casa Blanca, la escena del crimen posterior al doble ataque estadounidense con misiles contra la escuela primaria de Minab, en la provincia iraní de Hormozgán.

RELACIONADO CON:

Cubadebate

Texto de Cubadebate

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026