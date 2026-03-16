En video: Recrean cerca de la Casa Blanca la masacre de niñas iraníes en Minab

Activistas recrearon en Washington, cerca de la Casa Blanca, la escena del crimen posterior al doble ataque estadounidense con misiles contra la escuela primaria de Minab, en la provincia iraní de Hormozgán.
Activists gathered outside the White House to protest the war with Iran, reenacting the Minab school strike, a deadly missile attack on a girl’s school in southern Iran that killed more than 170 people during early US-Israeli operations. pic.twitter.com/akp3bEzD0U— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 15, 2026
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