En video: Recrean cerca de la Casa Blanca la masacre de niñas iraníes en Minab

La acción buscó concienciar sobre la masacre de al menos 170 personas, mayoritariamente niñas, y mostrar la protesta popular contra la guerra con Irán

Instalación y protesta bajo el lema ‘Israel asesino de niños’, Washington, 14 de marzo de 2026. (Foto: RT)