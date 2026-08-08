En videos: Boxeador espirituano Alejandro Claro asegura haberlo dado todo ante el local

El boxeador espirituano se llevó la medalla de plata en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras perder (según los jueces) en la final ante el local Junior Alcántara

Redacción Escambray

8 agosto, 2026 - 12:10pm

Claro declaró a la prensa acreditada que no le gustó el arbitraje, que espera enfrentar a ese rival en una sede neutral. (Foto: Guillermo Rodríguez/Facebook)

El doble medallista de bronce mundial, el espirituano Alejandro Claro (55 Kg) se llevó la medalla de plata, tras perder en una controversial decisión con el dominicano Junior Alcánta.

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