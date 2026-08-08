En videos: Boxeador espirituano Alejandro Claro asegura haberlo dado todo ante el local

El boxeador espirituano se llevó la medalla de plata en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras perder (según los jueces) en la final ante el local Junior Alcántara

Claro declaró a la prensa acreditada que no le gustó el arbitraje, que espera enfrentar a ese rival en una sede neutral. (Foto: Guillermo Rodríguez/Facebook)