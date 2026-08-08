El doble medallista de bronce mundial, el espirituano Alejandro Claro (55 Kg) se llevó la medalla de plata, tras perder en una controversial decisión con el dominicano Junior Alcánta.
En videos: Boxeador espirituano Alejandro Claro asegura haberlo dado todo ante el local
El boxeador espirituano se llevó la medalla de plata en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras perder (según los jueces) en la final ante el local Junior Alcántara
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