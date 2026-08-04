Irán: Presidente niega rumores sobre su renuncia

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, desmintió este martes las informaciones que señalaban una posible renuncia a su cargo y aseguró que continuará desempeñando sus funciones al frente del país.
Durante un discurso televisado dirigido a la población iraní y difundido por la agencia oficial IRNA, Pezeshkian rechazó las versiones sobre su dimisión y afirmó que, de haber tomado una decisión de ese tipo, la diría en público.
«Si fuera a renunciar, lo anunciaría públicamente. No renunciaré y continuaré la lucha», declaró el mandatario.
Pezeshkian también negó la existencia de desacuerdos entre él y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, así como con las Fuerzas Armadas, y aseguró que existe plena coordinación entre las instituciones del Estado.
El presidente señaló que, en caso de surgir alguna diferencia, las fuerzas militares respaldarían al líder supremo y no a él, en referencia al papel de Jamenei como máxima autoridad del país.
Según informó IRNA, la versión completa del discurso presidencial será difundida en cuatro partes.
Las declaraciones de Pezeshkian responden a informaciones difundidas previamente por algunos medios opositores al Gobierno iraní, que afirmaban que el mandatario habría presentado su renuncia a Jamenei en varias ocasiones.
El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión regional tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que, según Teherán, dejó más de 3 mil muertos. Irán respondió con ataques en la región, en los que afirmó haber causado bajas entre personal estadounidense e israelí.
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