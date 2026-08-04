Irán: Presidente niega rumores sobre su renuncia

Las declaraciones de Pezeshkian responden a informaciones difundidas previamente por algunos medios opositores al Gobierno iraní

«Si fuera a renunciar, lo anunciaría públicamente. No renunciaré y continuaré la lucha», declaró el mandatario. (Foto: PL)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, desmintió este martes las informaciones que señalaban una posible renuncia a su cargo y aseguró que continuará desempeñando sus funciones al frente del país.

Durante un discurso televisado dirigido a la población iraní y difundido por la agencia oficial IRNA, Pezeshkian rechazó las versiones sobre su dimisión y afirmó que, de haber tomado una decisión de ese tipo, la diría en público.

«Si fuera a renunciar, lo anunciaría públicamente. No renunciaré y continuaré la lucha», declaró el mandatario.

Pezeshkian también negó la existencia de desacuerdos entre él y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, así como con las Fuerzas Armadas, y aseguró que existe plena coordinación entre las instituciones del Estado.

El presidente señaló que, en caso de surgir alguna diferencia, las fuerzas militares respaldarían al líder supremo y no a él, en referencia al papel de Jamenei como máxima autoridad del país.

Según informó IRNA, la versión completa del discurso presidencial será difundida en cuatro partes.

Las declaraciones de Pezeshkian responden a informaciones difundidas previamente por algunos medios opositores al Gobierno iraní, que afirmaban que el mandatario habría presentado su renuncia a Jamenei en varias ocasiones.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión regional tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que, según Teherán, dejó más de 3 mil muertos. Irán respondió con ataques en la región, en los que afirmó haber causado bajas entre personal estadounidense e israelí.