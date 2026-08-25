En visita no anunciada, titular de la CIA viaja a Moscú

Ni Washington ni Moscú han confirmado oficialmente la visita y, por el momento, tampoco se sabe con quién tenía previsto reunirse ni qué asuntos figuraban en la agenda

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). (Foto: CBS)

Según medios estadounidenses, John Ratcliffe llegó este martes a la capital rusa para mantener reuniones, en la que sería su primera visita a Rusia como director de la CIA.

Según varios medios estadounidenses, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó este martes a Moscú en una visita no anunciada para mantener una serie de reuniones cuyo contenido se desconoce.

La cadena ‘CBS News’ informó de la presencia de Ratcliffe en la capital rusa citando a fuentes conocedoras de la situación. Ni Washington ni Moscú han confirmado oficialmente la visita y, por el momento, tampoco se sabe con quién tenía previsto reunirse ni qué asuntos figuraban en la agenda.

La noticia se conoció después de que un avión de transporte Boeing C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizara horas antes en el aeropuerto moscovita de Vnukovo.

Los datos de seguimiento del vuelo indicaban que la aeronave había llegado a Moscú procedente de Riga. El aparato había aterrizado en la capital letona el 23 de agosto tras despegar de Camp Springs, en Maryland, donde se encuentra la base conjunta Andrews, cerca de Washington.

La ausencia de explicaciones oficiales sobre el vuelo generó inicialmente especulaciones sobre la posible llegada a Moscú de altos cargos estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Donald Trump que se han reunido en numerosas ocasiones con representantes rusos.

Tras el aterrizaje del avión, también se observó una comitiva diplomática estadounidense desplazándose por la capital rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró horas antes que no tenía información sobre el avión militar estadounidense y afirmó que esta semana no estaban previstas reuniones en el Kremlin con representantes de la Administración estadounidense.

Primera visita conocida de un director de la CIA a Moscú desde 2021

La visita, todavía no confirmada oficialmente, se produce un día después de que Ucrania celebrara el 35º aniversario de su independencia, una jornada en la que varios dirigentes europeos se desplazaron a Kiev para mostrar su apoyo al país en plena guerra con Rusia.

A los actos del lunes no acudió ningún representante en activo de la Administración Trump. Tampoco asistieron Witkoff ni Kushner, pese a las especulaciones previas sobre la posibilidad de que el aniversario propiciara su primera visita a Ucrania.

Ninguno de los dos enviados ha viajado a Kiev desde que asumieron un papel destacado en los esfuerzos diplomáticos de la Administración Trump, pese a sus repetidas reuniones con representantes rusos y las ocho visitas de Witkoff a Moscú.

Ratcliffe, por su parte, ha mantenido contactos con sus homólogos de los servicios de inteligencia rusos y ha participado anteriormente en negociaciones con Moscú. En marzo de 2025 mantuvo una conversación telefónica con Serguéi Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR). Ambos acordaron mantener contactos regulares entre los servicios de inteligencia de los dos países.

Ratcliffe también participó directamente en las negociaciones con un alto cargo de la inteligencia rusa que condujeron, en abril de 2025, a la liberación de Ksenia Karelina, ciudadana con doble nacionalidad estadounidense y rusa. La de este martes sería la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia desde que asumió la dirección de la CIA.

El último director de la agencia estadounidense del que consta una visita a Moscú fue William Burns, en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de que Rusia la operación militar contra Ucrania.

Por ahora, el motivo de la visita de Ratcliffe permanece rodeado de incógnitas. Ni Estados Unidos ni Rusia han revelado la identidad de sus interlocutores ni los asuntos abordados en las reuniones.

(Tomado de Euronews)