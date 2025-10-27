Advierte Venezuela a Trinidad y Tobago sobre operación de falsa bandera de la CIA

La acción consiste en atacar “un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”, reveló el canciller Yván Gil

El Gobierno de Venezuela informó con claridad a su similar de Trinidad y Tobago sobre una operación de falsa bandera dirigida por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), notificó este lunes el canciller Yván Gil.

La acción consiste en atacar “un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”, reveló el alto diplomático en su cuenta de Telegram.

Gil denunció que es el mismo guion imperial del barco Maine (1898) y del Golfo de Tonkín (1964) con el objetivo de “fabricar un conflicto para imponer intereses ajenos a nuestra región”.

Subrayó que la República Bolivariana actúa con firmeza y responsabilidad y anunció el desmantelamiento en territorio venezolano de “una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta”.

Asimismo, manifestó que esperamos que Trinidad y Tobago haga lo propio y “no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe”, expresó.

Respetamos al pueblo de Trinidad y Tobago y confiamos en su conciencia para impedir que su país sea arrastrado a una operación sucia de guerra, afirmó.

El ministro para Relaciones Exteriores bolivariano ratificó que Venezuela “no caerá en provocaciones, pero nadie se confunda: defenderemos nuestra soberanía sin titubeos”.

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia: se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA, indicó.

Este domingo la República Bolivariana mediante un comunicado divulgado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció ante la comunidad internacional de ejercicios militares organizados hasta el 30 de octubre por el Gobierno de Trinidad y Tobago.

Los juegos de guerra están bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de Estados Unidos, indicó.

El Gobierno bolivariano calificó esta acción de peligrosa, de “provocación hostil” contra la República Bolivariana y grave amenaza a la paz del Caribe.

La nota reveló la captura de un grupo mercenario con información directa de la Agencia de Central de Inteligencia estadounidense.

Alertó que se pudo determinar que “está en curso un ataque de falsa bandera” desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde ese territorio o suelo venezolano, para “generar un enfrentamiento militar completo contra nuestro país”.

El Ejecutivo venezolano reafirmó que no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de Estados Unidos y aseguró “no nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra».

La víspera arribó al principal puerto trinitense el destructor USS Gravely, de la Armada de Estados Unidos, con el propósito de participar en los ensayos de guerra conjuntos, según medios de prensa internacionales.