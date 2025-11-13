Presidente Maduro: la CIA impulsa campañas mediáticas para justificar agresiones

Nicolás Maduro se refirió a las invasiones y derrocamientos de presidentes de República Dominicana, Brasil, Chile y Nicaragua, orquestadas por el Gobierno estadounidense, a través de la guerra económica, psicológica y política

Maduro mencionó acciones realizadas por la CIA en países de Latinoamérica. (Foto: Cubasí)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió este miércoles al papel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en intervenciones históricas en América Latina y la guerra mediática contra sus líderes.

“Primero, manchar a Chávez; después, manchar a Maduro; y con esa campaña justificar cualquier cosa contra nuestro país”, destacó el jefe de Estado durante una visita a la Comuna «General Rafael Urdaneta», ubicada en el sector 3 de la Urbanización Rafael Urdaneta (La Segundera), en Cagua, estado Aragua.

El líder venezolano se refirió a las invasiones y derrocamientos de presidentes de República Dominicana, Brasil, Chile y Nicaragua, orquestadas por el Gobierno estadounidense, a través de la guerra económica, psicológica y política.

Mencionó acciones realizadas por la CIA en países de Latinoamérica señalando “dictadura, 20 años, miles de desaparecidos, realizado por la CIA”. Añadió que, 50 años después, el Gobierno de Barack Obama “le pidió disculpa al pueblo de Brasil porque se habían equivocado, Joao Agular era un gran demócrata”.

Sobre Chile, recordó que en «1973 el pueblo de Chile se dio un gran presidente, uno de los líderes más grandiosos de Latinoamérica, Salvador Allende, y le aplicaron el manual, ese que nos ha aplicado a nosotros, en el 2000, 2001, 2004, 2008…» Y continúo explicando que el pueblo ha derrotado las acciones de la CIA: «lo han derrotado con la conciencia y la valentía del pueblo bolivariano», subrayó.

Asimismo, explicó, en relación con Chile, que un «11 de septiembre de 1973, lo bombardearon, lo acosaron y lo asesinaron”, y detalló que “luego vino una dictadura atroz, con más de cinco mil desaparecidos, con campos de concentración”.

En relación con Nicaragua, indicó que la guerra contra la revolución sandinista fue financiada con drogas de Pablo Escobar Gaviria, y afirmó que “financiaron la guerrilla contra la revolución sandinista”.

El presidente Maduro aseguró: “No han dejado ser a nuestra América”, pero agregó que “América conseguirá su camino y al frente irá Venezuela, el ALBA y la revolución bolivariana, martiana, morazanista por todos los tiempos”.