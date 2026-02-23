Escuela Primaria de Perea acoge a estudiantes de Secundaria Básica

A las aulas de dicho plantel se suman unos 55 alumnos de séptimo, octavo y noveno grados, procedentes del Centro Mixto Mártires de Granada, de Venegas

“La escuela se reorganizó ante este nuevo escenario”, apuntó Isbel Camacho Martín, director del centro.

El Ministerio de Educación (Mined) ha reajustado su quehacer en pos de garantizar la calidad y continuidad del proceso docente educativo ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la Escuela Primaria Rafael Trejo González, de la comunidad yaguajayense de Perea, asume un nuevo reto.

A las aulas de ese plantel se suman unos 55 alumnos de séptimo, octavo y noveno grados procedentes del Centro Mixto Mártires de Granada, de Venegas, quienes desde ahora comparten la docencia con los 98 educandos del referido centro escolar.

Así lo confirmó a Escambray Isbel Camacho Martín, director de la institución educativa, quien señaló que la escuela se reorganizó ante este nuevo escenario: “Se ubicó el nivel educativo Primaria en un área específica de la instalación y se habilitaron tres aulas para impartir las clases de la Enseñanza Secundaria.

“Los programas y asignaturas de ambas enseñanzas se ajustaron. La Secundaria Básica labora en la mañana y la Primaria en las dos sesiones de clases. A partir de la conformación de estos horarios se logra un recreo escalonado, del cual disfrutan los estudiantes en diferentes espacios y horarios. La docencia se asume de forma presencial.

“Nuestros maestros de Primaria contribuyen a la enseñanza de los estudiantes de Secundaria. Estos educadores imparten asignaturas como Biología, Historia, Inglés, Educación Física y Educación Laboral, mientras que los de Secundaria Básica dan clases de Español, Matemática, Física, Química, Geografía, Informática y Educación Moral y Ciudadana”, aseveró Camacho Martín.

Refirió, además, que el plantel acoge a educandos de las comunidades rurales y del Plan Turquino, incluso, del municipio de Jatibonico. Asimismo, señaló que la escuela se fortalece con la inserción de tres estudiantes de las escuelas pedagógicas, los cuales realizan sus prácticas docentes en la instalación y apoyan el proceso.

“Tanto para la escuela, el claustro docente y el consejo de dirección como para el barrio y la comunidad la incorporación de alumnos de la enseñanza Secundaria constituye un nuevo reto y un compromiso, pues debemos garantizar la calidad del proceso docente educativo. Seguiremos enseñando, aprendiendo y construyendo futuro desde el aula”, concluyó el directivo.