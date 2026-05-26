Yaguajay apuesta por la sostenibilidad local (+fotos)

Un grupo de coordinadores nacionales de Municipios Sostenibles recorrió por estos días parajes del norte espirituano que reciben el apoyo de este proyecto. (Fotos: Alejandro Méndez Sánchez/Escambray)

Lograr un modelo de trabajo que posibilite un crecimiento de la producción animal con recursos locales y que satisfaga necesidades de quienes lo hacen posible constituye el objetivo primordial del Programa de Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles que beneficia a ocho territorios en toda Cuba. Entre ellos, figura Yaguajay.

En declaraciones a Escambray, Hemérido Hernández Farías, coordinador de este proyecto de cooperación internacional en el norte espirituano, afirmó que se rige por tres líneas estratégicas vinculadas con el incremento de los sistemas alimentarios, la transición energética y el fortalecimiento de la gobernanza participativa.

Abarca tanto a actores económicos como entidades presupuestadas y favorece a productores individuales de la Cooperativas de Producción Agropecuaria, de las de Créditos y Servicios, así como de varias Unidades Empresariales de Base del sector estatal.

Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea en Cuba y coordinada por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto a contrapartes nacionales como los ministerios de Economía y Planificación y de Ciencia, Tecnología y Medioambiente y el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local (CEDEL).









PARA ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS PASOS

Un grupo de coordinadores nacionales de Municipios Sostenibles recorrió por estos días parajes del norte espirituano que reciben el apoyo de este proyecto. El objetivo principal fue esclarecer las pautas para elaborar un plan de adquisición. “No es hacer una lista de recursos —aclara Hernández Farías—, sino relacionar todo lo que se necesita en función del cumplimiento de los objetivos específicos. Este paso constituye el apoyo material al desarrollo de las distintas cadenas del territorio.

En Yaguajay, fueron recibidos por las máximas autoridades del Gobierno. Durante el diálogo, trascendió la importancia de que el norte espirituano apueste por el desarrollo a través de una autogestión eficaz con el uso de los recursos locales.

Una de las paradas del trayecto fue en la comunidad de Meneses. Allí conversaron con productores beneficiados sobre la agregación de su valor en su cadena de suplemento nutricional para el alimento animal. Mientras, en la segunda jornada llegaron hasta La Picadora para lograr acuerdos relacionados con las cadenas de carnes frescas y conformados.

Dariel de León García, director técnico del Programa de Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles, reconoce que el equipo de Yaguajay ha logrado una estabilidad en su personal y ha aumentado sus capacidades, con un enfoque territorial bien definido. Agregó que una parte del proceso consiste, precisamente, en seguir creciendo diariamente. Metodológicamente, la labor del equipo es acompañar.

Los puntos débiles fundamentales están en riesgos se han identificado en la gobernanza municipal y en la integración de actores de la cadena que no son solamente productivos, sino estatales. Ellos, al decir del directivo, son claves para lograr la distribución de los alimentos a través de políticas públicas. “Aquí se ha hablado de un Consejo Municipal para la gestión de la cadena. Eso es una buena idea. Pero hay que entender cómo eso conecta con los programas de gobierno. Tiene que ser una iniciativa de la institucionalidad del municipio. Eso es la gobernanza”, sostiene el directivo.

Este programa abarca seis años. Por eso, los pasos son todavía incipientes, aunque necesarios. Lo próximo en la agenda es ejecutar el proceso de adquisición, instalar los puntos pilotos y aprender de ellos. “Los pilotos no son un fin, son un medio. En ellos radica el éxito, y por esa razón apostamos por una ágil implementación de dichos enclaves. El resultado es todo lo que aprendemos con esa tecnología funcionando”, concluyó.